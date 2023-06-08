Дружба познается не в беде, а в торговле...

Сложно себе представить, сколько раз я слышал в экспертном сообществе мнение о том, что «Китай не так прост, как кажется на первый взгляд». При этом я никогда не мог понять, как страна, которая имеет тысячелетнюю историю государственности, казаться кому-то простой.

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В годы холодной войны Вашингтон смог вбить клин между СССР и КНР, существенно ослабив тем самым обоих. Однако сегодня торговые, а вместе с ними и дипломатические, отношения между Москвой и Пекином развиваются рекордными темпами. Согласно данным китайской таможенной службы, товарооборот между двумя странами с января по май этого года составил 93,8 миллиарда долларов, что на 40% больше, чем было показано за тот же период годом ранее.

Более того, за пять месяцев этого года Китай поставил в Россию товаров на 42,9 миллиарда долларов, что на 75% выше показателей прошлого года! Все это делает Россию самым быстрорастущим партнером Китай, если считать по росту объемов двухсторонней торговли.

При этом за тот же промежуток времени целый ряд стран прозападных стран наблюдал снижение объемов двухсторонней торговли с Поднебесной, в их число входят Южная Корея, Новая Зеландия, США и Тайвань, при том что последний в полном смысле слова страной не является. Товарооборот КНР с «мятежным островом» упал на 25%, в то время как Соединенные Штаты начали получать на 12% меньше китайских товаров.

Стоит отметить, что премьер-министр Михаил Мишустин, который недавно посетил КНР с деловой поездкой, ранее говорил о том, что он ожидает в этом году роста объемов двухсторонней торговли между Москвой и Пекином до отметки 200 миллиардов долларов в год.

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Понятное дело, что с такими оборотами торговли с Китаем, равно как и теми «специальными отношениями», которые связали Москву и Нью-Дели, никакие санкции России не страшны, тем более что её расходы на проведение СВО находятся на более чем разумном уровне.