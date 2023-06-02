После того как под давлением США Германия обрубила каналы поставок российских углеводородов в ЕС, официальный Берлин не имеет никакого стимула к поддержанию хоть сколько-нибудь добрососедских отношений с Москвой. Это означает, что для сторонников дружбы с Россией в Германии начинается нелегкое время.
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По сути, Германия теперь целиком зависит от Индии, которая поставляет в ЕС полученные из российских углеводородов нефтепродукты и, Китая, который на фоне спада промышленного производства в ФРГ будет обеспечивать немцев дешевыми товарами. Понятное дело, что как бы сильно Германия не пыталась насолить Москве, последняя не будет из-за этого портить отношения ни с Пекином, ни с Нью-Дели, а значит, остановки необходимых Германии поставок Берлин может не бояться. Впрочем, я бы не сказал, что индусы или китайцы являются более сговорчивыми партнерами, нежели сердобольные русские, но это уже не наша головная боль.
Так или иначе, немецкие власти потребовали закрыть четыре российских консульства из пяти представительств, расположенных в Гамбурге, Лейпциге, Бонне, Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Немецкие власти заявляют, что данное решение является ответом на шаги Москвы по ограничению количества представителей Германии, работающих на территории РФ, общим количеством в 350 человек включая сотрудников школ и культурных представительств. Это побудило Германию закрыть свои представительства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.
По словам пресс-секретаря немецкого МИД Кристофера Бургера, на данный момент не существует той базы, которая стала бы основой для поддержания или развития двухсторонних отношений. Впрочем, Москву в этой ситуации понять достаточно легко, поскольку содержание дипломатического представительства — штука крайне затратная, а зачем держать четыре лишних консульства в стране, развитие экономических связей с которой если и предполагается, то только в отдаленном будущем.
Кроме того, поскольку Россия сейчас противостоит коллективному Западу, то сотрудники западных посольств могут сообща «мутить воду» на российской земле, в то время как количество дипломатических работников России в других странах строго ограничено. В этом смысле Москва может избавить ФСБ от лишней головной боли, что можно только приветствовать.