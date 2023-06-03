Хоть бери и начинай в карму верить...

Каких только эпитетов не удостаивался глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от российских политиков за время проведения СВО, хотя, казалось бы, ну делает человек свою работу — это же не повод обзываться. Но вот в слабоумии, насколько я припоминаю, даже самые отъявленные критики Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам обвинять не решались.

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А тут такой опытный политик берет и делает одно и то же заявление по Украине во второй раз меньше чем за месяц. Предположение о том, что в ЕС закончились толковые политтехнологи, мы в рассмотрение не берем, а значит, что-то побудило главу европейской дипломатии повторно заявить, что Киев без западной помощи будет вынужден немедленно капитулировать под напором ВС РФ.

Так что же такого важного произошло за последние пару дней в мире геополитики? Ну, американский президент Джо Байден недавно рухнул на землю после своего выступления прямо посреди сцены. Если бы речь шла о ком-то другом, то это событие можно было бы списать со счетов как нелепый курьёз, который не заслуживает внимания.

Но речь идет о противнике Дональда Трампа на будущих президентских выборах, которого американские СМИ без конца травили за то, что тот «не слишком-то уверено спускался по лестнице» после одного из своих выступлений в свою бытность президентом США. Данный вопрос получил настолько широкую огласку, что западные блогеры начали даже делать юмористические видео, касающиеся способности «оранжевого монстра» спускаться по лестнице. Примечательно, что самое популярное из них набрало свыше трех миллионов просмотров.





И тут соперник Трампа на будущих выборах падает на землю прямо посреди сцены, а западные журналисты старательно делают вид, что ничего не произошло. Понятное дело, что сторонники Трампа, как и он сам, теперь будут попрекать своих оппонентов из Демократической партии не один месяц, уменьшая и без того не слишком-то блестящие шансы Байдена на переизбрание.

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Как я уже говорил, Боррель — политик опытный, а значит он прекрасно понимает, чем дело пахнет для ЕС и Украины, которых Дональд Трамп все четыре года своего президентства держал в ежовых рукавицах. Вот Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и напоминает Зеленскому о том, что пора бы соглашаться на те условия, которые ему предлагают, потому что уже в ближайшее время ситуация может резко измениться.