Все-таки нельзя не радоваться за председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли, который даже держать себя стал по-другому с того момента, как новости о его скорой отставке в октябре этого года стали достоянием общественности. Все-таки человек может позволить себе куда больше, когда он не переживает всем свои существом за продолжение военной карьеры.
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Так, Милли и его извечный «напарник» - министр обороны США Ллойд Остин попали в ловушку, которую им уготовил Мэтт Гетц на слушаниях комитета Палаты представителей США по вооружённым силам. Как Милли, так и Остин оказались совершенно не готовы к тому, что Гетц у них спросит, почему на американских военных базах проводят шоу трансвеститов для детей. Растерявшийся Остин соврал, что у Пентагона нет денег на проведение подобных мероприятий, в то время как Милли попросил конгрессмена-республиканца поближе показать ему флаеры на эти шоу.
Тут следует пояснить, что в США с 2015 года проводятся мероприятия, на которых мужчины, разодетые как "прости господи", читают чужим детям детские сказки. Сложно себе представить, кому в голову могла прийти идея о том, что защитники звездно-полосатой родины будут куда легче сносить все превратности службы, зная, что их дети остались наедине со сторонником нетрадиционного досуга.
Западные журналисты отмечают, что Милли долгое время прибывал в раздраженном состоянии после этого инцидента, а база военно-воздушных сил США Неллис в штате Техас поспешила распространить пресс-релиз, в котором сообщалось об отмене шоу трансвеститов для детей. Как выяснилось, у Пентагона все-таки были деньги на проведение подобных «мероприятий» не только на военных базах по всем Соединенным Штатам, но даже на американских базах в Германии.
Заместитель пресс-секретаря американских вооруженных сил Сабрина Сингх поспешила заверить журналистов, что военнослужащие авиабазы Неллис полностью поддерживают инклюзивные идеалы и придерживаются самых разных сексуальных предпочтений, а отмена шоу трансвеститов связана лишь с недостатком финансирования. Ну что же, Сабрину можно понять, в отличие от Милли, ей за свою карьеру все еще нужно переживать.