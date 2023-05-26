Шестеренки военной машины продолжают вращаться.

Когда полгода назад я начал говорить о том, что США могут послать истребители F-35 в зону СВО в надежде на то, что им удастся хоть как-то сбыться от этого «чуда инженерной мысли», многими эти слова были восприняты с недоверием. Однако даже видавший виды F-16 Вашингтону значительно более ценен, чем непонятная поделка компании Lockheed Martin. В этом смысле если уже отправлять старые и проверенные истребители, то до кучи можно отправить и бесполезные новые.

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О готовности США предоставить Украине «истребители четвертого и пятого поколения» заявил Председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли в ходе виртуального саммита, посвященного подготовке украинских пилотов. Так, высокопоставленный генерал армии США заявил о создании нидерландско-датской коалиции, которая через несколько недель завершит подготовку курса для украинских пилотов, которые будут обучаться пилотированию истребителей F-16 не один месяц.

Вообще, бесконечной прозорливости Милли не завидовать просто невозможно. Учитывая тот факт, что у Пентагона уже закончились деньги на продолжение предоставления военной помощи Украине, из-за чего ему пришлось спешно «обнаружить ошибку в расчетах» на сумму в 3 миллиарда долларов, а в следующий раз деньги у Конгресса США администрация Байдена планирует просить только в сентябре, то Председатель Объединённого комитета начальников штабов оставил себе неплохой временной зазор. По принципу «может быть, само рассосется».

Если же вышестоящие чины все-таки найдут деньги на продолжение противостояния с Россией, то Милли может заявить, что он не просто в поте лица трудится над созданием «воздушной коалиции» против Москвы, но уже пообещал этой коалиции истребители пятого поколения.

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Понятное дело, что насколько бы сомнительными ни были летные характеристики F-35, Lockheed Martin ни за что не согласится поставлять их Украине за бесценок, что опять же поставит вопрос перед администрацией Байдена об увеличении финансирования Украины. В общем, как не повернись, а с Милли спросить нечего, а там и до его отставки в октябре недалеко.