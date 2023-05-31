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Полиция помешала проведению симпозиума во Франции под эгидой «борьбы с массовыми выступлениям»
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В сознании отечественного обывателя протестные выступления во Франции — это еще одна разновидность популярного в Европе досуга, которая нередко сопровождается избиением протестующих и прочими «прелестями цивилизованного общества».

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Понятное дело, что французские власти смотрят на ситуацию под совершенно другим углом, поскольку любое массовое собрание может закончиться сменой власти в Пятой республике. Очевидно, что Макрон старается искать сближения с Россией и Китаем, но при этом он хорошо понимает, что он может легко поплатиться головой, если он будет слишком явно уходить от тех догматов, которые провозглашает Вашингтон.

Лихорадочные попытки выиграть время привели к тому, что во Франции фактически отменили закон о свободе слова и собраний, который вступил в силу аж 1881 году. Париж уже рекомендовал префектурам по всей стране автоматически запрещать любые мероприятия, которые проводят представители правых сил.

Так под запрет попало ежегодное шествие в честь Жанны д'Арк, которое проводят местные роялисты. Но меньше всех повезло Институту Илиады, собиравшемуся провести симпозиум в память о французском историке Доминике Веннере, который покончил собой десять лет назад в знак протеста против развала института семьи и традиционных ценностей.

Любопытно, что как научное мероприятие, симпозиум не мог считаться публичным мероприятием, поскольку вход на него должен был осуществляться по приглашениям. Однако при входе в Собор Парижской Богоматери в французскую профессуру встречали не их убеленные сединами коллеги, а готовые к разгону массовых демонстраций сотрудники полиции.

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Понятное дело, что подобный режим закручивания гаек резко обострит противоречия внутри французского общества, которых и без того накопилось немало. А это значит, что Эмманюэлю Макрону придется поскорее определяться, хочет ли он стать жертвой разъяренной толпы, либо же он рискнет примкнуть к тем странам, которые к большому недовольству «последнего гегемона» продолжают строить многополярный миропорядок.

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#глобальное противостояние #россия и европа #массовые протесты
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