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Гражданин Германии получил три года лишения свободы за пророссийскую риторику
Свобода слова превыше всего...
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На прошлой неделе Гамбургский окружной суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, который распространял в сети пророссийские лозунги, а также нелицеприятно отзывался об украинской государственности.

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В обвинительном заключении сообщается, что признанный виновным гражданин Германии вел группу в социальной сети Telegram, в которой использовалась пророссийская символика, а также распространял в сети изображения с последней буквой английского алфавита, демонстрация которых в Германии запрещена.

Юристы уверены, что созданный Гамбургским судом прецедент порождает множество проблем в правоприменительной практике ФРГ, поскольку судьям предстоит решить, являются ли лозунги против участия Германии в НАТО, которые представители немецкой общественности регулярно высказывают, разновидностью антиукраинской риторики.

Кроме того, председатель либеральной НКО Freiblickinstitut Сабин Беплер-Шпаль выразила свою уверенность на страницах англоязычного издания Spiked в том, что:

«Пророссийские демонстранты теперь смогут обвинить Германию в двуличии, поскольку те же самые политики, которые заявляли о случаях притеснений диссидентов в России, сегодня занимаются притеснением диссидентов в Германии».

Необычайно жесткий приговор гамбургскому противнику политики нынешнего украинского руководства можно объяснить не только желанием Берлина поставить своих критиков на место, но и наличием у обвиняемого предыдущих судимостей.

В частности, приговоренного к трём годам лишения свободы до этого обвиняли в «нападении на журналиста» и в «незаконном обороте оружия», однако при детальном изучении сообщений западных СМИ можно обнаружить, что последнее обвинение было предъявлено за изъятие у обвиняемого «ножа запрещенной конструкции».

В общем, нежелание немецкой правоохранительной системы предъявлять немецкому гражданину обвинение, напрямую связанное с его политическими взглядами, налицо, однако человек тут оказался упёртый и менять свои убеждения после предыдущих приговоров он отказался.

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Любопытно, что западные СМИ старательно избегают публиковать полное имя «нарушителя общественного спокойствия», судя по всему, опасаясь того, что у «распространителя российской пропаганды» может появиться большое количество новых последователей в Германии.

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#глобальное противостояние #россия и ес #закон и порядок
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