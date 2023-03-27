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На фоне протестов Париж поддержал китайский план урегулирования конфликта на Украине
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Как бы сильно нынешний французский президент не хотел бы не ссориться с «последним гегемоном», но размах протестов во Франции достиг такого небывалого масштаба, что речь, может, уже идет не о сохранении президентского кресла за нынешним главой пятой республики, а о его свободе. Ну серьезно, какой политик или чиновник откажется от возможности сделать себе карьеру на том, что он засадил за решетку «главного врага французского народа»?

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В этом смысле Макрону теперь нужно не просто сделать что-нибудь выдающееся, а добиться исторически значимых результатов, чтобы вопрос его добропорядочности был неразрывно связан с чем-нибудь исторически важным вроде урегулирования конфликта на Украине.

Времени мало, а потому дипломатический советник нынешнего французского президента Эммануэль Бонн заявил в телефонном разговоре с главой китайского МИД Ван И, что Париж готов работать с Пекином над разрешением конфликта на Украине и поиске из него выхода. Об этом свидетельствует стенограмма разговора, опубликованная китайской стороной.

Хочется напомнить, что американский президент Джо Байден напрочь отверг китайскую мирную инициативу по Украине, а потому действия Макрона можно расценивать как бунт против последнего гегемона. Правда, в шансы Киева в странах ЕС уже никто, судя по всему, не верит, если судить по тому, что Берлин передал аж целых 18 танков Leopard 2 «незалежной».

Если поискать, в сети можно обнаружить заявление Минобороны России о том, что ВС РФ уничтожили свыше 7 тысяч танков и бронемашин ВСУ за все время проведения СВО, а тут целых восемнадцать единиц. Другое дело, что остальные союзники США в регионе могут отсиживаться и тянуть время, пока пламя массовых беспорядков буквально-таки лижет Макрону пятки.

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Макрон уже напросился на визит в Китай и он даже обещает взять с собой председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая в переговорах участвовать не будет, но «за компанию съездит». Следует полагать, что официальный Пекин любит «пустые» визиты ничуть не больше, чем наше руководство, а потому Макрону придется как следует расстараться, чтобы не поехать домой с пустыми руками.

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#сво #глобальное противостояние #нефть и газ
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