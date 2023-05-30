Дженсен Хуанг делает свою работу...

Несмотря на неоднозначную реакцию игрового сообщества на, скажем прямо, весьма спорные решения генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга, рыночная капитализация компании продолжает расти. Происходит это под эгидой трансформации ведущего производителя графических карт для игр в «ведущего поставщика оборудования для дата-центров».

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Что поделаешь, продолжавшийся долгое время ажиотаж вокруг криптовалют потихоньку сходит на нет, и теперь «вкусом месяца» для инвесторов является искусственный интеллект и все, что с ним связано. Все это сопровождается непрекращающейся чередой новостей про очередные подвиги ИИ, обильно сдобренной обещаниями о том, что машины скоро всех нас оставят без работы. По-моему, что-то подобное обещали еще во времена Генри Форда, но «восстание машин» в очередной раз откладывается.

Выручка NVIDIA за первый квартал этого года составила 7,1 миллиард долларов, что на целый миллиард ниже, чем компания смогла заработать за этот же период годом ранее, но при этом прибыль увеличилась на четыреста тысяч за счет увеличения наценки на реализуемую продукцию, что стало объектом пристального внимания журналистов.

Другими словами, NVIDIA не верит, что, удовлетворяя чаяния простого геймера, она сможет заработать баснословные деньги, из-за чего компания и взяла крен на производство «элитарного» оборудования. Спорить о том, насколько это правильно, можно бесконечно, но Хуанга должна интересовать только рыночная капитализация компании, а она только что взяла рекордную отметку в триллион долларов.

Нам всем пора привыкнуть, что в корпоративном мире балом правит его величество ажиотаж, а иначе как бы существовали компании вроде Amazon, которая постоянно увеличивает выручку, но при этом постоянно испытывает проблемы с прибыльностью? В общем, кризис доткомов так ничему и не научил инвесторов, потому что мы наблюдаем всю ту же горячку, только по другому поводу.

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Что касается чаяний рядового геймера, то ему остается уповать на встроенные графические процессоры от Intel, которые, к счастью, продолжают прогрессировать.