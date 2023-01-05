Что делать, когда в "отдел качества" бракованный товар априори не завозят? Самое лучшее решение - не торопиться.

Мало кто сегодня помнит о том, что блогеры как явление появились в ответ на недопустимо высокий уровень продажности профессиональных изданий, которые призваны были сообщать потенциальному покупателю о всех недостатках того или иного продукта. Однако и вторая «линия защиты» интересов потребителя сегодня начинает все чаще давать сбои.

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Так, топовый западный «железный» блогер JayzTwoCents, рассуждая о проблеме «кипящей» AMD RX 7900 XTX, которая продолжает перегреваться у многих пользователей, признался, что ни одна из полученных обзорщиками карт не имела проблем с температурным режимом.

Объясняется это довольно просто, поскольку блогеры получают от производителей те видеокарты, которые использовались в качестве тестовой партии. Если хотя бы с одной из них у производителя были проблемы, то модель ушла бы на доработку, и так по кругу, пока к тестовым картам у инженеров не будет никаких вопросов.

Продавать подобные карты производитель не может, а выбрасывать их жалко, ведь в современном мире графические карты — вещь достаточно дорогая. Вот они и попадают к обзорщикам, в то время как корпорация записывает ту сумму, которую она потратила на производство этих карт, в маркетинговые затраты, что уже прозрачно намекает на отсутствие полной беспристрастности со стороны блогеров.

Непредвидимые проблемы же начинаются на стадии производства. Как тут не вспомнить «неуловимую» проблему с винтовками M16, которые компания Colt пыталась решить в годы Вьетнамской войны. Отстреляли партию дома — все работает, отправили винтовки на фронт — ничего не стреляет. Какие проверки только не устраивали, разве что шаманов не вызывали.

В итоге оказалось, что один из подрядчиков, производивших патроны для отправки во Вьетнам, самовольно изменил тип пороха, который он в эти самые патроны засыпал. Вроде бы порох почти идентичный, а давление в газоотводной системе другое… Я уверен, что что-то подобное произошло в «трагедии» с AMD RX 7900 XTX.

Только соль в том, что блогеры вам об этом не расскажут, потому что они могут узнать о проблеме постфактум, так же, как и все остальные, когда достаточное количество пользователей уже купили новинку и начали испытывать с ней проблемы, попутно жалуясь на свои злоключения в Интернете.

Вот и получается, что покупка стоимостью больше ста тысяч рублей вроде как и работает, но работает с существенными нареканиями, а решится ли AMD заявить об обмене «дефективных» карт, — это еще большой вопрос.

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Сам вышеупомянутый блогер открыто заявил, что ему подобная ситуация крайне неприятна, поскольку в его адрес и адрес его коллег звучат обвинения в необъективности, ведь они о проблемах заранее не предупредили. Учитывая все вышесказанное, неплохим зароком станет отказ от покупки «горячих» новинок на рынке графических карт до того момента, пока в сети не появится достаточно информации относительно качества и стабильности работы новинки.