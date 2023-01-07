Всем кажется, что руководящий пост - это деньги, внимание и власть. А на деле оказывается, что это головная боль, нервотрепка и необходимость делать нелепые заявления в общественных местах.





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Учитывая то количество внимания, которое различные эксперты и журналисты уделяли вопросу перегрева топовой графической карты от AMD под кодовым именем RX 7900 XTX, данное название будет сниться руководству корпорации в страшных снах еще долгое время.

Напомним, что один крупный западный блогер после длительных тестов сделал предположение о том, что проблема перегрева 7900-й вызвана устройством испарительной камеры. Этот же блогер заявил о том, что проблема носит достаточно массовой характер, поскольку он и его коллеги получили «более сотни» обращений от недовольных клиентов корпорации.

Долгое время AMD хранили стоическое молчание, направляя пользователей в свою службу поддержки, что было сродни пожеланию отправиться в пешее путешествие для взрослых. Потом в СМИ прошел слух, что XTX повсюду закончились, и что даже те пользователи, которым нужно было поменять карточку по гарантии, вынуждены будут ждать около двух недель для получения замены.

Очевидно, что производство экстренно остановили «до выяснения причин», а значит, обращений было достаточно много, а потому мнение о «единичных случаях», высказываемое некоторыми комментаторами, не оправдалось. Интригу разрушил вице-президент AMD Скотт Херкельман, который в интервью крупному западному изданию подтвердил проблему с испарительной камерой.

Правда то объяснение, которое Херкельман дал журналистам, лучше всего иллюстрируется известной поговоркой, которая звучит так: «Простота хуже воровства». Подумать только, вице-президент огромной корпорации признал, что пользователям недолили воды в графическую карту стоимостью в одну тысячу американских долларов!

Как тут не вспомнить старый советский плакат, призывающий «требовать долива пенного напитка»? Самое интересное, что проверить достоверность слов Херкельмана никак нельзя, и если в последующих партиях AMD внесет в устройство испарительной камеры 7900 XTX незначительные изменения, кто будет в очередной раз резать дорогостоящую «игрушку» ради того, чтобы доказать свою правоту?

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То есть Херкельман мог дать абсолютно любое объяснение, но предпочел дать объяснение нелепое. Конечно же, он заявил, что лишь небольшое число карт оказалось подвержено этой проблеме, но юридический отдел AMD наверняка запретил говорить ему что-то другое, опасаясь судебных исков и ущерба репутации компании. Лучше бы они запретили ему озвучивать причину перегрева топовой модели AMD, потому что теперь она уже навсегда стала достоянием истории.