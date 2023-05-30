И куда теперь прикажите "нести демократию"?

Пока я шутил в своих статьях про то, что неровен час Тегеран заявит о наличии у него своих собственных гиперзвуковых разработок, генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде, стоящий в главе иранских ВКС, заявил о скорой демонстрации новой иранской ракеты, способной развивать скорость в 12 Махов.

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По словам высокопоставленного иранского военного, гиперзвуковая ракета КСИР способна маневрировать как в атмосфере, так и вне её, что позволит иранскому ноу-хау преодолевать любые системы противоракетной обороны потенциального противника.

Даже несмотря на то, что едва ли иранские инженеры смогли достичь подобных результатов в области гиперзвука без подсказки Москвы, неспособность Вашингтона представить свой собственный работающий прототип ракеты остается горькой пилюлей для американских ястребов. Напомню, что свою наиболее перспективную разработку от компании Lockheed Martin американское военное ведомство предпочло похоронить, потратив на неё кучу денег.

Но речь идет не о том, благодаря кому Тегеран стал обладателем передовых военных технологий, а о завершении эры так называемой «дипломатии канонерок», которая являлась излюбленным орудием англосаксов на протяжении двух веков. Смысл этой дипломатии заключается в том, чтобы подвести увешанный оружием боевой корабль к густонаселенному городу и затем чинно вести переговоры с руководством того государства, которому этот город принадлежит.

И куда Вашингтон теперь будет отправлять свои одиннадцать авианосцев? К иранским берегам, делая их легкой мишенью для гиперзвуковых ракет, либо же к северокорейским берегам, рискуя нарваться на «умную» ядерную торпеду? Остается только гадать, какая страна следующей станет «недоступной целью» для американской военщины — Мьянма или ЮАР?

Впрочем, импликации заявления Амир Али Хаджизаде идут значительно дальше, поскольку Тегеран остановился в одном шаге от получения ядерного оружия, которое, вкупе с гиперзвуковыми технологиями, позволяет говорить о способности Ирана обеспечить гарантированное уничтожение США. А это, как говорится, уже совсем другой коленкор.

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Понятное дело, что сейчас Израиль бы начал требовать от Вашингтона «принять меры, пока не стало слишком поздно», только вот тот плотно увяз на Украине и теперь ни на Тайвань, ни в Оманский залив не успевает.