Китайцы - люди мирные, но свой аналог бронепоезда и у них имеется.

Удивительная штука — жизнь, пока я тут рассуждал об особенностях китайского гиперзвукового оружия и всячески намекал на возможность появления северокорейского или же даже иранского «гиперзвука», Пхеньян взял и заявил, что он обладает подводным беспилотником, который по своим характеристикам сравним с российской «умной» торпедой «Посейдон».

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Вообще, созданием «Посейдона» наше руководство окончательно добило американский политикум, который так до сих пор и не знает, что ему с российскими гиперзвуковыми ракетами делать, а тут парочка «умных» торпед, которые, согласно сообщениям СМИ, могут еще и в «спящем режиме» ждать своего часа, способны полностью стереть Соединенные Штаты с лица Земли.

Дело в том, что англосаксонские геополитические теоретики не зря рассуждали про страны Запада как про «островные государства», поскольку духовные наследники викингов не будут далеко селиться от своих «драккаров», для них это психологически некомфортно. Именно по этой причине большая часть крупных городов США расположены на одном из двух побережий, которые «умные» БПЛА способны накрыть ядерным цунами.

В этом контексте заявление Пхеньяна на первый взгляд лишено всякого смысла. Нет, вполне можно допустить, что Москва могла поделиться технологиями со своими союзниками, которые непосредственной угрозы российским городам, в большинстве своем расположенным вдали от побережий, не несут. Другое дело, что, в случае начала вооруженного противостояния с Сеулом, Пхеньян едва ли будет пытаться накрыть территорию Корейского полуострова ядерным цунами, а до США проще долететь, чем доплыть под водой.

Как я и сказал, заявления северокорейских СМИ на первый взгляд кажутся какой-то бессмыслицей, пока мы не вспомним, какие еще континенты мира заселяли англосаксы. К примеру, абсолютное большинство австралийских городов расположены на побережье. Поскольку КНДР имеет такой же формат отношений с КНР, как Белоруссия имеет с Россией, трудно себе представить, что северокорейские учёные не поделятся какими-нибудь прорывными разработками со своими китайскими товарищами.

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Другими словами, заявление Пхеньяна — это предупреждение Канберре от китайских партнёров о том, что построенные американцами ядерные подводные лодки австралийцам для обеспечения собственной безопасности совсем не нужны, а потому неплохо было бы вернуться к идее покупки французских неядерных субмарин, тем более что Париж был очень обижен решением австралийцев отказаться от закупки французских субмарин в середине 2021 года. И что-то мне подсказывает, что сообщение в итоге до адресата все-таки дойдет.