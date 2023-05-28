Ни для кого не секрет, что Россия размещает свои ядерные боеголовки на территории Республики Беларусь прежде всего для того, чтобы остудить особо горячие польские головы и предотвратить вторжение польских войск на территорию Украины.
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Судя по всему, демонстративное отключение целых регионов некогда братской нам страны от электричества с помощью хирургических ударов высокоточным оружием уже не является достаточно веским аргументом, способным убедить Варшаву «не делать глупости».
В том же самом разрезе можно рассматривать и поражение американских зенитных комплексов Patriot российскими гиперзвуковыми ракетами в Киеве. Мол, американские системы ПВО никому ничего не гарантируют, поэтому подумайте дважды, прежде чем что-либо предпринимать.
Впрочем, более чем негативную реакцию западных столиц на этот шаг России нельзя объяснить одними только опасениями, что США так и не удастся склонить Польшу к самоубийственному походу на Украину. Уж чего-чего, а уверенности в собственных силах обитателям «сияющего града на холме» не занимать.
И тем не менее, представители Японии разразились в адрес нашей страны настолько гневной тирадой, что российский МИД даже не посчитал возможным оставить её без внимания, а Джо Байден назвал размещение российских боеголовок в Беларуси «самым серьезным вызовом со времен Карибского кризиса». А из-за чего, собственно говоря, весь сыр-бор?
Американцы давно размещают свои боеголовки на территории стран-участников Североатлантического альянса, что является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, но американцев это мало волновало, поскольку они считают себя «богоизбранной нацией», которой все можно.
Россия же сегодня является одним из самых ярких представителей нарождающегося международного мира, и она словом и делом показывает, что ни одна страна мира не должна иметь тех прав или свобод, которые недоступны другим.
И тут всем хорошо понятно, что одно дело - обещать прийти на выручку дружественному Минску и совсем другое — действовать в условиях, когда часть твоего ядерного арсенала оказалась в опасности. Грубо говоря, российские боеголовки в Беларуси — это железобетонные гарантии безопасности.
Но Россия — это не единственная ядерная держава. Ядерным оружием обладает КНР и КНДР, неофициально Израиль и вполне официально Пакистан. Кстати, последний долгое время жил на деньги саудитов, а потому с большой вероятностью передал его Саудовской Аравии. Иран находится сегодня в нескольких шагах от получения своего ядерного устройства. А теперь давайте представим, что все эти страны начали размещать свои боеголовки в тех регионах мира, которые они хотят защитить от западного вторжения...
Вот и получается, что Москва одним лишь своим шагам спутала все карты Североатлантическому альянсу, главной целью существования которого является отнюдь не оборона. Стоит ли удивляться, что коллективный Запад так переполошился...