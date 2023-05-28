Как передвинуть одну фигуру, но при этом перевернуть всю партию?

Ни для кого не секрет, что Россия размещает свои ядерные боеголовки на территории Республики Беларусь прежде всего для того, чтобы остудить особо горячие польские головы и предотвратить вторжение польских войск на территорию Украины.

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Судя по всему, демонстративное отключение целых регионов некогда братской нам страны от электричества с помощью хирургических ударов высокоточным оружием уже не является достаточно веским аргументом, способным убедить Варшаву «не делать глупости».

В том же самом разрезе можно рассматривать и поражение американских зенитных комплексов Patriot российскими гиперзвуковыми ракетами в Киеве. Мол, американские системы ПВО никому ничего не гарантируют, поэтому подумайте дважды, прежде чем что-либо предпринимать.

Впрочем, более чем негативную реакцию западных столиц на этот шаг России нельзя объяснить одними только опасениями, что США так и не удастся склонить Польшу к самоубийственному походу на Украину. Уж чего-чего, а уверенности в собственных силах обитателям «сияющего града на холме» не занимать.

И тем не менее, представители Японии разразились в адрес нашей страны настолько гневной тирадой, что российский МИД даже не посчитал возможным оставить её без внимания, а Джо Байден назвал размещение российских боеголовок в Беларуси «самым серьезным вызовом со времен Карибского кризиса». А из-за чего, собственно говоря, весь сыр-бор?

Американцы давно размещают свои боеголовки на территории стран-участников Североатлантического альянса, что является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, но американцев это мало волновало, поскольку они считают себя «богоизбранной нацией», которой все можно.

Россия же сегодня является одним из самых ярких представителей нарождающегося международного мира, и она словом и делом показывает, что ни одна страна мира не должна иметь тех прав или свобод, которые недоступны другим.

И тут всем хорошо понятно, что одно дело - обещать прийти на выручку дружественному Минску и совсем другое — действовать в условиях, когда часть твоего ядерного арсенала оказалась в опасности. Грубо говоря, российские боеголовки в Беларуси — это железобетонные гарантии безопасности.

Но Россия — это не единственная ядерная держава. Ядерным оружием обладает КНР и КНДР, неофициально Израиль и вполне официально Пакистан. Кстати, последний долгое время жил на деньги саудитов, а потому с большой вероятностью передал его Саудовской Аравии. Иран находится сегодня в нескольких шагах от получения своего ядерного устройства. А теперь давайте представим, что все эти страны начали размещать свои боеголовки в тех регионах мира, которые они хотят защитить от западного вторжения...

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Вот и получается, что Москва одним лишь своим шагам спутала все карты Североатлантическому альянсу, главной целью существования которого является отнюдь не оборона. Стоит ли удивляться, что коллективный Запад так переполошился...