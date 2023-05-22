Где-то в лесу скоропостижно скончалось млекопитающее отряда хоботных.

Нет ничего более странного, чем наблюдать ведущих крупного кабельного телеканала, обсуждающих в прямом эфире свои «золотые деньки» в Белом доме. В большинстве стран мира журналистское сообщество и политические элиты — это две разные группы людей, которые никак между собой не пересекаются.

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Однако американцы привыкли все делать по-своему, поскольку однажды попавший в высшие коридоры власти представитель победившей команды в США никогда больше не покидает «элитный кружок», ведь ему всегда найдут хорошо оплачиваемую работу на телевиденье или во главе какой-нибудь некоммерческой организации.

Понятное дело, что в этом контексте любые заявления про «свободу слова» в США выглядят нелепо, но речь у нас сегодня не про это. На днях издание The New York Times опубликовало «рекламную статью», в которой руководство США призывалось к немедленному началу переговоров с Россией.

Вообще, получить рекламное место в The New York Times без консенсуса западных элит не может ни одна компания, чем бы она ни торговала, а тут рекламное место получила небольшая медийная организация Eisenhower Media Network.

Дальше — больше, выкупленное за большие деньги рекламное место демонстрирует не товар или услугу, а содержит весьма подробную статью с описанием истории российско-американских отношений. Более того, после неизбежной преамбулы про «не допустим, осуждаем» торжество России на поле боя статья открытым текстом признает, что расширение НАТО на восток производилось в интересах военно-промышленного комплекса США в нарушение данных России обещаний.

Статью венчает глубокомысленное замечание о том, что Москве ничего не мешает начать ядерное противостояние с США, после того как НАТО начало представлять для России экзистенциальную угрозу.

Но самое интересное в этой необычной истории — это имена подписавшихся пятнадцати аналитиков, среди которых, помимо генералов, те самые вчерашние обитатели американских коридоров власти, которые сегодня заняли теплые места во всевозможных организациях. Именно этим фактом и обусловлено нехарактерное для русскоговорящего словосочетание в заголовке - «высокопоставленные аналитики».

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Очевидно, что целью данного «рекламного материала» были не рядовые американские граждане, а «молодая поросль» американской политической элиты, которая пока только мечтает о том, чтобы занять место одного из тех, кто подписался под данной статьей. Вашингтон готовится сдавать позиции Москве по Украине, что невозможно сделать без предварительной смены нарратива. Его подготовку мы сейчас и наблюдаем.