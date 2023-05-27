Осталось только фильма про китайского Индиану Джонса дождаться.

Пока на Западе стараются побыстрей отцифровать останки легендарного «Титаника», который уже совсем скоро рискует превратиться в ржавое пятно на океанском дне, на другом конце света Поднебесная в поте лица трудится над сохранением своего культурного наследия. Понятное дело, что без политики не обошлось и тут, поскольку предметом пристального изучения китайских археологов стали два судна, которые затонули в Южно-Китайском море в самом начале шестнадцатого века.

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Китайские ученые условно разделили свои находки на два «объекта». Если останки так называемого «второго объекта» нисколько воображения не поражают, поскольку они более всего напоминают останки груженного доверху бревнами лесовоза, то вот «первый объект» - это отдельная песня.

Снятые в высоком разрешении россыпи раскрашенной вручную древней китайской посуды на месте первого кораблекрушения, пожалуй, и правда поражают воображение. Сложно себе представить те масштабы грузоперевозок, которые Поднебесная осуществляла в годы царствования императора Чжэндэ по Великому шелковому пути, если всего одно торговое судно в те времена могло перевозить десятки тысяч единиц изысканной фарфоровой посуды.

Понятное дело, что китайские археологи неслучайно начали исследовать обнаруженные еще в октябре прошлого года останки кораблей именно сейчас, ведь тем самым Пекин делает странам коллективного Запада весьма прозрачный намек относительно того, кто веками оставался великой торговой империей задолго до стремительного роста могущества англосаксов.





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Намек, на мой вкус, даже немного грубоват, учитывая тот уровень накала, которого сегодня достигла обстановка на международной арене. Впрочем, без геополитики не было бы никаких космических технологий и всеми нами горячо любимой сети Интернет, а потому остается только радоваться, что уже в ближайшее время музеи мира пополнятся потрясающими по своей красоте и сложности находками, а мечтатели и романтики успокоят себя тем, что не все еще сокровища этого мира найдены, а значит, и на их век хватит.