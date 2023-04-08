Как говорится, с такими друзьями...

Как уже не раз отмечалось, несмотря на ожесточенную критику в адрес Дональда Трампа, который недавно стал первым американским президентом, попавшим под арест, администрация Джо Байдена проводит в жизнь те же самые политические решения, которые изначально предлагал «оранжевый монстр».

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В частности, главная составляющая трамповской повестки «сделаем Америку снова великой» заключалась в возвращении индустриальной промышленности на североамериканскую землю. Учитывая тот факт, что Вашингтон на полном серьезе готовится к вооруженному противостоянию с Китаем, он может очень скоро лишиться китайского импорта, который составляет около 30% всего импорта в США.

Понятно, что добровольно вернуть обратно производителей, которые однажды уже американскую землю покинули, было бы довольно сложно. В этом деле Вашингтону помогла спровоцированная американцами специальная военная операция на Украине, равно как и то, что европейцы пошли на поводу у США в вопросе антироссийских санкций.

И вот мы видим первые результаты. Согласно данным американского НКО Reshoring Intiative, сбежавшие в США из других регионов мира производители сыграли ключевую роль в создании 350 тысяч рабочих мест. Важную роль в этом процессе сыграла готовность американского правительства поддерживать развитие полупроводниковой отрасли у себя дома, которая стала неприятным сюрпризом для представителей Старого света.

Сообщается, что в 2021 году иностранный бизнес и поддержка американского правительства создали 238 тысяч рабочих мест, в то время как годом ранее эта цифра не превышала 155 тысяч рабочих мест. Другими словами, темпы деиндустриализации Европы, которая не имеет возможности печатать доллары, но при этом вынуждена покупать заокеанские нефть и газ, ускоряются.

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Стоит ли удивляться в этом контексте, что Францию сотрясают непрекращающиеся протесты, а французский президент Эмманюэль Макрон вынужден ездить «на поклон» в Пекин в надежде получить какие-то контракты у Поднебесной. Как бы то ни было, пока сам Дональд Трамп рискует оказаться за решеткой, идеи его не пылятся без дела на полке.