Все чудесатее и чудесатее, как говорила Алиса.

Я никогда не верил в теорию о том, что жителям Украины кто-то заморочил голову, несмотря на приверженность отечественных СМИ этой версии. По-моему, вполне очевидно, что украинцы хотели приобщиться к западному уровню жизни любой ценой, упустив из виду тот факт, что и в странах коллективного Запада его днем с огнем сегодня не сыщешь.

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Правда, и мысль о том, что пусть даже некогда богатейшая советская республика может сражаться на равных с российской армией, мне кажется довольно абсурдной. И тут я не один такой. Тут вот Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью своим родным испанским СМИ признался, что он-де знает, «как положить конец конфликту на Украине немедленно».

По словам бывшего председателя Европейской комиссии, стоит коллективному Западу перестать предоставлять «незалежной» военную помощь и «Украина будет вынуждена сдаться России через несколько дней». И тогда «все будет конечно», подытожил высокопоставленный испанский политик.

По мнению главы Европейской дипломатии, в случае реализации подобного сценария, а он уже не за горами, учитывая критически низкий уровень вооружений в странах коллективного Запада, «Украина превратится в Беларусь за несколько дней». И вот тут я готов поспорить.

Пожилые американцы рассказывают, что каких-нибудь шестьдесят лет назад среднестатистический плотник в США мог жить в большом доме и самостоятельно содержать всю семью. Потом под эгидой «борьбы за равноправие» в рабочие ряды втянули женщин, лишив их возможности наслаждаться радостью материнства. В итоге сегодня «последний гегемон» превратился в долговое царство, где люди утопают в кредитах.

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Это не чей-то гнусный замысел, а просто стадия развития мировой экономики, когда конкуренция становится особенно жесткой. И тут те, кто сумел сохранить собственный промышленный потенциал, вроде президента Лукашенко, находятся в более выигрышном положении. А Украина, к сожалению, свой огромный промышленный потенциал весь растеряла и теперь без помощи России она может превратиться разве что в Ливию, но никак не в Беларусь.