Затяжной конфликт близится к завершению.

Сколько слов в последнее время было сказано о «первобытности» общинного устройства и о том, какими преимуществами обладает «современное» общество над более «архаичными» видами устройства социума. Тем не менее ни у кого так до сих пор и не получилось завоевать ни Афганистан, ни Йемен, хотя обе эти страны известны преобладанием племенных порядков над любой формой законности.

реклама

Понятное дело, что разгоряченные ирано-саудовским опосредованным противостоянием, собранные в организацию «Ансар Алла» племена северного Йемена не торопятся ни с кем мириться даже после восстановления дипломатических отношений между Тегераном и Эр-Риядом.

Саудовская Аравия, вторгшаяся в Йемен в попытках защитить свои нефтеносные районы, не жалела денег на покупку всех видов вооружений на Западе. В итоге боевой дух хуситов (а именно так в СМИ принято называть упомянутые выше племена) Эр-Рияд все-таки не сломил, но при этом не оставил и камня на камне от и без того небогатой гражданской инфраструктуры страны.

В общем, для того чтобы хоть как-то остудить горячие головы в Сане, необходимо обеспечить Йемену стабильное экономическое развитие, а кто это может сделать лучше, чем известный своими инвестициями Китай.

Таким образом, с негласного одобрения как Ирана, так и Саудовской Аравии китайцы смогли прийти к договоренностям с представителями движения «Ансар Алла» о начале добычи йеменской нефти в прошедшие выходные. Разработкой богатых местных месторождений будет заниматься китайская компания с говорящим названием Anton Oilfield Services Group.

Более того, министр нефти и минеральных ресурсов правительства хуситов Ахмед Дарес пригласил представителей других нефтяных компаний посетить его страну, где все еще продолжаются боевые действия, чтобы увидеть своими глазами «прекрасные возможности для инвестиций».

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Западные СМИ уже не раз сообщали, что одним из условий примирения Саудовской Аравии и Ирана должно было стать обязательство Тегерана не поставлять оружие хуситам. Если это так, то по логике Эр-Рияд должен был отказаться от поддержки просаудовских сил Йемена, которые вынуждены будут быстро свернуть сопротивление под натиском хуситов. В этом смысле КНР своими действиями отчетливо показывает, за кем будет власть в Йемене.