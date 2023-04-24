Чует мое сердце, что пора учить индийский.

Как я уже недавно отмечал, Индия постепенно становится геополитическим игроком, который может спокойно поспорить с самим Пекином. В этом контексте индийские официальные лица даже не скрывают свое удивление продолжающимся попыткам западных журналистов сделать вид, что Нью-Дели хотя бы пытается соблюдать установленный коллективным Западом потолок цен на российскую нефть.

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По словам представителя министерства нефти и газа страны специй Панкаджи Джейны, Индия покупает нефть по тем ценам, которые считает для себя выгодными, и когда эти цены превышают установленный Западом потолок цен, она просто не использует западные финансовые инструменты.

Вот так вот, просто и буднично, берет и не использует, ну а что в этом такого? Более того, на протяжении всего апреля нефть марки Urals торгуется выше отметки в 60 долларов за баррель, что говорит о том, что объем долларовых операций в мире существенно упал. Единственное неудобство, связанное с покупкой нефти выше потолка цен, заявил представитель индийского профильного министерства, — это небольшие задержки в проведении трансакций.

Что касается объемов, то 70% всей нефти марки Urals в апреле покупала индийская сторона, в то время как на долю Китая приходилось не более 20%. Это делает Нью-Дели одним из главных покупателей российской нефти в мире, а следовательно, и геополитическим партнером.

Из предыдущих сообщений мы знаем, что после переработки большая часть этой нефти будет использована внутри страны специй для повышения уровня экономической активности, что неизбежно приведет к росту числа индийских товаров, которые очень скоро хлынут на отечественные рынки.

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Понятное дело, что это станет неприятным сюрпризом для европейских производителей, которые до этого безуспешно пытались соревноваться только с китайскими фирмами, а теперь проблем у них прибавится. Ну что же, за язык руководителей западных «демократий» никто не тянул, это они сами оставили свои страны за бортом истории, потому что роль «последнего гегемона» в складывающемся треугольнике Россия-Китай-Индия как-то не прослеживается.