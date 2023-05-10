Количество вчерашних союзников США, которые сегодня работают над построением нового многополярного мира, настолько велико, что западные СМИ пользуются плохой осведомленностью своих читателей для того, чтобы их запутать. Ну как, к примеру, можно серьезно относиться к заявлениям о поставках пакистанского оружия на Украину, когда Пекин вкладывает огромные деньги в строительство транспортного коридора к Аравийскому морю через пакистанскую территорию? Тем более что Исламабад не раз подобные заявления опровергал.
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Другое дело, что, пусть и порядком ослабевший, коллективный Запад все еще может создать много проблем любому государству, поэтому и выступать с заявлениями против диктата Вашингтона никто не торопится. Во всяком случае, так было до недавнего времени.
Однако в последние месяцы на международной арене все чаще звучат беспрецедентные заявления, поскольку до всех уже хорошо дошло, что в нынешнем глобальном противостоянии ни у кого не получится «отсидеться в стороне».
Так, пакистанский министра нефти Мусадик Малика заявил о готовности его страны уже сегодня закупать российскую нефть за юани. Пакистан уже сделал первый заказ российской нефти в соответствии с существующими двухсторонними соглашениями, однако платить за неё он собирается в американских долларах.
Однако в последующем Пакистан собирается расплачиваться с Москвой исключительно китайскими юанями, благодаря тому, что Пакистан уже получил от Пекина большое количество китайской валюты в ходе так называемого валютного свопа.
Другими словами, большинство стран мира уже сегодня строят систему взаиморасчетов, которая исключает использование американской валюты как таковой, и единственное, что хоть как-то выручает Вашингтон — это неспешный характер этого процесса.
Однако мало того, что США придется существенно урезать свои расходы по мере возвращения неиспользуемых долларов домой, в том числе и военные, так еще и однажды выстроенные системы двухсторонних договоренностей нельзя будет «выключить» по команде из Вашингтона, а потому способность американцев диктовать свою волю другим странам существенно уменьшится. И это будет куда серьезней, чем любые громкие заявления.