Дедолларизация - это не просто модное слово.

Количество вчерашних союзников США, которые сегодня работают над построением нового многополярного мира, настолько велико, что западные СМИ пользуются плохой осведомленностью своих читателей для того, чтобы их запутать. Ну как, к примеру, можно серьезно относиться к заявлениям о поставках пакистанского оружия на Украину, когда Пекин вкладывает огромные деньги в строительство транспортного коридора к Аравийскому морю через пакистанскую территорию? Тем более что Исламабад не раз подобные заявления опровергал.

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Другое дело, что, пусть и порядком ослабевший, коллективный Запад все еще может создать много проблем любому государству, поэтому и выступать с заявлениями против диктата Вашингтона никто не торопится. Во всяком случае, так было до недавнего времени.

Однако в последние месяцы на международной арене все чаще звучат беспрецедентные заявления, поскольку до всех уже хорошо дошло, что в нынешнем глобальном противостоянии ни у кого не получится «отсидеться в стороне».

Так, пакистанский министра нефти Мусадик Малика заявил о готовности его страны уже сегодня закупать российскую нефть за юани. Пакистан уже сделал первый заказ российской нефти в соответствии с существующими двухсторонними соглашениями, однако платить за неё он собирается в американских долларах.

Однако в последующем Пакистан собирается расплачиваться с Москвой исключительно китайскими юанями, благодаря тому, что Пакистан уже получил от Пекина большое количество китайской валюты в ходе так называемого валютного свопа.

Другими словами, большинство стран мира уже сегодня строят систему взаиморасчетов, которая исключает использование американской валюты как таковой, и единственное, что хоть как-то выручает Вашингтон — это неспешный характер этого процесса.

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Однако мало того, что США придется существенно урезать свои расходы по мере возвращения неиспользуемых долларов домой, в том числе и военные, так еще и однажды выстроенные системы двухсторонних договоренностей нельзя будет «выключить» по команде из Вашингтона, а потому способность американцев диктовать свою волю другим странам существенно уменьшится. И это будет куда серьезней, чем любые громкие заявления.