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Европа заявит Нью-Дели о безальтернативности «углеродного» налога на индийский импорт
На переговоры надо ходить не в костюме, а с переговорной позицией.
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Когда западные СМИ описывают встречу представителей третьих стран с лидерами ЕС как «переговоры ведущих демократий», можно не сомневаться в том, что странам коллективного Запада что-то нужно. 

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Грядущая встреча индийско-европейского Совета по торговле и технологиям, в которой примут участие, помимо прочих, Исполнительный вице-президент Еврокомиссии за Европу, пригодную для цифровой эпохи, Маргрет Вестагер и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. 

Казалось бы, подобная встреча должна была пройти под эгидой принуждения Индии к отказу от покупки российских углеводородов выше установленного странами коллективного Запада потолка цен, а также борьбы с так называемым «теневым флотом» РФ, который обеспечивает доставку российских углеводородов в различные уголки мира. 

Но нет, как бы не пытались западные СМИ нагнетать ажиотаж вокруг СВО и ситуации на Украине, но жителей ЕС, как и представляющих их политиков, значительно сильнее интересует куда более насущный вопрос: «А какое будущее, собственно говоря, ждет ЕС?» 

Я уже рассказывал о том, как крупные западные производители вроде все той же корпорации Apple спешно бегут из Китая и переносят свои заводы в другие уголки мира, в частности во Вьетнам и Индию. Но во Вьетнаме по-прежнему правят коммунисты, а понимания, будет ли Нью-Дели играть по западным правилам, ни в ЕС, ни в США по-прежнему нет. 

Именно для этого и нужны встречи вроде той, которая пройдет между высокопоставленными представителями Индии и ЕС в середине этой недели. Западные СМИ отмечают, что Вестагер намерена заявить о безальтернативности для Индии «углеродного» налога на продукцию из других стран, который должен вступить в силу в 2026 году. 

Подобные меры должны позволить европейским производителям сохранить какое-то подобие конкурентоспособности под эгидой борьбы за так называемый «зеленый переход». Проблема лишь в том, что европейское руководство само передало ключи от собственной энергетической безопасности Нью-Дели, согласившись ввести потолок цен на российские нефтепродукты. Теперь Китай и Индия не просто являются двумя крупнейшими производителями товаров в мире, они перерабатывают рекордные объемы российской нефти, снабжая нефтепродуктами как ЕС, так и США.

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При подобной расстановке сил Москве остается лишь стоять в стороне и наблюдать, как не имеющий никаких рычагов давления коллективный Запад пытается выкручивать руки двум самым густонаселенным странам в мире.  

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#сво #глобальное противостояние #индия
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