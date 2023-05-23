За двумя зайцами погонишься...

С каждым днем практикуемая западными политиками древнеримская формула «разделяй и властвуй» дает все больше осечек. Так, Катар, который можно назвать ревнивым младшим братом наиболее влиятельной страны арабского мира - Саудовской Аравии, долгое время оставался запасным вариантом США и ЕС на случай энергетических проблем.

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Богатое нефтью и газом карликовое государство и правда не раз подменяло российских поставщиков углеводородов на тех рынках, откуда страны Запада их под благовидным предлогом вытесняли. Но Доха, точно так же как и Саудовская Аравия, не намерены в угоду Брюсселю или Вашингтону расставаться не только со своим влиянием, но и со своими баснословными богатствами.

В этом контексте непрекращающиеся попытки ускорить «зеленый переход» стран коллективного Запада вызывают раздражение у всех игроков углеводородного рынка хотя бы потому, что они мешают инвестициям в разведку и разработку новых месторождений, а это означает неизбежное падение предложения.

Судя по всему, даже углеводородная «палочка-выручалочка» как Старого, так и Нового света имеет свой предел терпения, поскольку я не припоминаю, чтобы катарский министр энергетики Саад аль-Кааби когда-нибудь позволял себе резкие замечания в адрес своих постоянных покупателей.

Однако недавно он заявил, что Европа неизбежно столкнется с «катастрофической нехваткой газа», вызванной слишком агрессивными заявлениями европейских политиков об отказе от невосполнимых источников энергии.

Более того, точно также как, и другие эксперты энергетического рынка, аль—Кааби отметил, что Европа смогла избежать худшего из-за чрезвычайно мягкой зимы, однако это самое «худшее», по мнению высокопоставленного катарского политика, её уже в ближайшее время настигнет.

Более того, Доха уже сейчас всем свои видом показывает ЕС, что нехватки желающих участвовать в СПГ-проектах North Field East и North Field South она не испытывает, а потому выставившие российских газовиков за дверь европейцы уже завтра могут оказаться в роли просителей, навлекших на себя гнев катарских шейхов.

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Понятное дело, что подобный сценарий мы увидим только в том случае, если европейские политики не откажутся от своей агрессивной «зеленой» риторики, но опыт мне подсказывает, что если это когда-то и произойдет, то уже после того, как все поставщики СПГ зарекутся иметь дело с Брюсселем.