Дружба дружбой, а табачок врозь.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Во все времена диктаторы сталкивались с одной и той же проблемой, поскольку после насаждения той или иной системы взглядов представителям «единого правителя» приходилось еще долго бегать по округе и следить, чтобы никто не смел нарушать установленные догматы.

реклама

В этом смысле страны коллективного Запада, объявившие все российское «запретным», находятся ничуть не в лучшем положении, чем та же самая Святая инквизиция. Каким странам Вашингтон только не выкручивал руки, требуя не дружить с Москвой, однако всякий раз количество «сделавших выбор» (а именно так с греческого переводится слово «еретик») лишь продолжает расти. Для людей, которые любят потешаться над всем советским, западные политики совершают слишком много тех ошибок, которые когда-то уже совершил Советский Союз.

Вот тут западные журналисты внезапно для себя обнаружили, что с начала СВО Испания нарастила импорт российского СПГ на 84%. Хотя, по данным Bloomberg, Мадрид оказался не единственным нарушителем, поскольку экспорт российского сжиженного газа в Европу за прошлый год вырос аж на 30%.

Понятное дело, что немцы думали, что если они позволят американцам перерезать российские трубопроводы, то вместе с Германией доступ к росссийскому газу потеряют и другие страны Европы. Однако не тут-то было!

Пока Испания гордо занимает первое место в списке импортеров российского сжиженного газа, второе и третье место делят между собой Бельгия и Франция! А как же грозные заявления господина Эмманюэля?

Впрочем, Мадрид с удовольствием пользуется не только российским газом, но и другими углеводородами, на покупку которых он в прошлом году потратил свыше одного миллиарда евро, согласно данным западного Центра по исследованию чистого воздуха и энергетики. Стоит ли после этого удивляться, что товарооборот между Россией и ЕС по результатам 2022 года достиг рекордных значений?

Западные журналисты выражают свою уверенность, что европейские регуляторы уже в ближайшее время погрозят Мадриду пальцем и потребуют от испанцев «идейной чистоты». Правда, вот список тех, кого нужно призывать к послушанию, растет быстрее, чем Вашингтон и Брюссель успевают выражать озабоченность.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3080 за 70тр с началом несмотря на курс Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что же касается Москвы, то если немцы вовремя не осознали свое счастье, сдав все четыре нитки российских газопроводов «Северный поток» американцам без боя, то она вполне может наладить отношения и с Мадридом. А что, испанские пляжи понравятся нашим туристам ничуть не меньше, чем египетские и турецкие!