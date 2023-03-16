Во все времена диктаторы сталкивались с одной и той же проблемой, поскольку после насаждения той или иной системы взглядов представителям «единого правителя» приходилось еще долго бегать по округе и следить, чтобы никто не смел нарушать установленные догматы.
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В этом смысле страны коллективного Запада, объявившие все российское «запретным», находятся ничуть не в лучшем положении, чем та же самая Святая инквизиция. Каким странам Вашингтон только не выкручивал руки, требуя не дружить с Москвой, однако всякий раз количество «сделавших выбор» (а именно так с греческого переводится слово «еретик») лишь продолжает расти. Для людей, которые любят потешаться над всем советским, западные политики совершают слишком много тех ошибок, которые когда-то уже совершил Советский Союз.
Вот тут западные журналисты внезапно для себя обнаружили, что с начала СВО Испания нарастила импорт российского СПГ на 84%. Хотя, по данным Bloomberg, Мадрид оказался не единственным нарушителем, поскольку экспорт российского сжиженного газа в Европу за прошлый год вырос аж на 30%.
Понятное дело, что немцы думали, что если они позволят американцам перерезать российские трубопроводы, то вместе с Германией доступ к росссийскому газу потеряют и другие страны Европы. Однако не тут-то было!
Пока Испания гордо занимает первое место в списке импортеров российского сжиженного газа, второе и третье место делят между собой Бельгия и Франция! А как же грозные заявления господина Эмманюэля?
Впрочем, Мадрид с удовольствием пользуется не только российским газом, но и другими углеводородами, на покупку которых он в прошлом году потратил свыше одного миллиарда евро, согласно данным западного Центра по исследованию чистого воздуха и энергетики. Стоит ли после этого удивляться, что товарооборот между Россией и ЕС по результатам 2022 года достиг рекордных значений?
Западные журналисты выражают свою уверенность, что европейские регуляторы уже в ближайшее время погрозят Мадриду пальцем и потребуют от испанцев «идейной чистоты». Правда, вот список тех, кого нужно призывать к послушанию, растет быстрее, чем Вашингтон и Брюссель успевают выражать озабоченность.
Что же касается Москвы, то если немцы вовремя не осознали свое счастье, сдав все четыре нитки российских газопроводов «Северный поток» американцам без боя, то она вполне может наладить отношения и с Мадридом. А что, испанские пляжи понравятся нашим туристам ничуть не меньше, чем египетские и турецкие!