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Европа добьется двухкратного превышения необходимого количества терминалов СПГ к 2030 году
Вот вам и уровень взаимного недоверия среди стран ЕС.
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В то время как на территории нашей страны мирно и дружно проживает свыше 190 разных народов, нас продолжают убеждать, что не мы, а страны Европы являются образцом цивилизованности и культурности. Ну так вот, по оценке аналитиков IEEFA, свыше половины всех терминалов, строительство которых должно завершиться в Европе к 2030 году, будут простаивать без дела.

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Дело в том, что суммарная мощность всех европейских терминалов достигнет 400 миллиардов кубических метров газа к 2030 году, в то время как в это же время спрос на голубое топливо будет колебаться к коридоре 150-190 миллиардов кубических метров. Даже тех мощностей, которыми Европа обладала в конце прошлого года, а аналитики оценивают их на уровне 270 миллиардов кубических метров, хватило бы Старому свету за глаза для удовлетворения своих энергетических потребностей.

Вместе с тем в 2021 году спрос на газ в Европе (как трубопроводный, так и сжиженный) не превышал 419 миллиардов кубических метров, что говорит нам о том, что Европа в 2030 году сможет обеспечивать все свои потребности за счет СПГ, если на рынке найдутся желающие такое количество сжиженного газа ей продать.

Что любопытно, подобное положение дел полностью исключает вероятность атаки на объекты газовой инфраструктуры, поскольку каждая сколько-нибудь значимая страна в ЕС готовится самостоятельно закупать нужные ей объемы голубого топлива, минуя посредников.

Так, в прошлом году Франция и Бельгия увеличили объем закупаемого у России СПГ на 58%, в то время как Испания нарастила поставки российского сжиженного голубого топлива на 50%.

Таким образом, Вашингтон, путем объявления охоты на российские газопроводы, частью которой стал подрыв четырех ниток двух российских газопроводов «Северный поток», не только убрал из уравнения посредников, зарабатывавших неплохие деньги на перепродаже российского газа, таких как Польша, Украина и Германия, но и обеспечил Москве возможность безопасно торговать голубым топливом со странами Европы напрямую, устанавливая при этом собственные цены на привозимое сырье.

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В США любят поговорку о том, что с плохими друзьями и враги не нужны, которую, с учетом всего вышеперечисленного, можно перефразировать следующим образом: «с такими геополитическими противниками и друзья не нужны», потому что ситуация не могла сложиться для России более благоприятным образом.

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#европа #глобальное противостояние #спг
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