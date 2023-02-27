А Владимир Владимирович кого-то предупреждал.

Относительно теплая зима в Европе вкупе с заполненными газом хранилищами привела к ситуации, когда европейские страны пережили первую зиму без привычных объемов российского трубопроводного газа относительно спокойно. Впрочем, без жертв не обошлось, поскольку за счет европейского участия в формировании спроса на рынке сжиженного газа такие страны, как Пакистан и Бангладеш, внезапно оказались в роли «чужих на этом празднике жизни», ведь необходимых объемов газа у них так и не получилось закупить.

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Однако европейские политики уже сейчас задаются вопросом о том, а смогут ли они вообще пережить следующую зиму без массовых выступлений. Американские сланцевики последовательно снижают добычу из-за того, что цены на газ в США остаются низкими, а европейцы их газ покупать не хотят, поскольку не знают, что делать с уже однажды закаченными под землю по рекордному ценнику объемами, ну не продавать же себе в убыток.

Одновременно с этим Китай возвращается на рынок нефти и газа после пандемийных проблем в качестве ключевого игрока, которому поставщики будут отдавать безусловный приоритет. Это значит, что всем остальным участникам рынка, включая Европу, придется сражаться за оставшиеся на рынке объемы на общих основаниях.

Эксперты уже сейчас говорят, что цены на голубое топливо, которые были впервые зафиксированы в Европе в августе прошлого года, могут стать «новой нормой» для европейцев. Как в такой ситуации возможно выживание европейской промышленности остается для меня загадкой, поскольку пока Москва продает Минску газ по 128 долларов за тысячу кубометров, то тут речь идет о трех с половиной тысячах долларов за тот же объём!

Глава межправительственной организации International Energy Agency Фатих Бироль ранее сообщил Reuters, что Европа построила терминалов с избытком, вопрос только в том, останутся ли на рынке СПГ объемы, которые она сможет приобрести. Ведь речь идет о том, что с потерей российских газопроводов европейцам нужно будет каждый год закрывать «дыру» в 30 миллиардов кубических метров.

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В общем, вместо спокойной и безбедной жизни на российском газе европейцы будут вынуждены каждый год уже в феврале месяце гадать, а смогут ли они закупить достаточное количество газа на следующую зиму, пусть даже по астрономическому ценнику. А не велика ли плата за собственное высокомерие?