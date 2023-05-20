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Европа не смогла положить конец российскому нефтяному экспорту в Индию, который вырос в 63 раза
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Я уже рассказывал о том, что состоявшийся на прошлой неделе саммит стран ЕС и Индии был направлен на то, чтобы принудить Нью-Дели к согласию на обложение индийских товаров «углеродными» пошлинами ЕС.

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Разменной монетой в данных переговорах должно было стать европейское осуждение «беспринципных» индийцев, которые продают рекордные объемы переработанной российской нефти Старому свету.

Маневр этот не удался, поскольку министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар уличил высокопоставленных европейских политиков в незнании их же собственной законодательной базы. Высокопоставленный дипломат указал на то, что, согласно принятому в ЕС документу о санкциях против России, «если российская нефть была подвергнута существенной трансформации, то она больше не может считаться российской».

Понятно, что эта формулировка была оставлена в нормативных документах ЕС для того, чтобы западные нефтяные мейджоры могли этой лазейкой пользоваться, но в итоге в неё пролезли предприимчивые индийцы, которым европейские политики сразу не нашлись что ответить, а теперь уже и поезд ушел.

Любопытно, что рапортующие об этой новости европейские СМИ поделились даже кое-какими статистическими данными, которые показывают несерьезность европейской риторики о борьбе с «неправильной» российской нефтью.

Так, авторитетное издание Politico сообщает, что экспорт российской нефти в страну специй вырос с 1 миллиона баррелей нефти до начала СВО до 63 миллионов баррелей в прошедшем апреле. Одновременно с этим количество дизельного топлива, которое Индия продает ЕС, вырос в 10 раз за этот же промежуток времени, достигнув отметки в пять миллионов баррелей. Что же касается экспорта авиационного керосина из страны специй в Европу, то он всего за год вымахал на 250%, взяв отметку в 2,49 миллионов баррелей.

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Понятное дело, что искушенные в вопросах публичной дипломатии индийцы не могли оставить представителей Старого света без утешительного приза, которым стало учреждение специальной индийско-европейской переговорной площадки, но это равносильно получению утешительной грамоты за последнее место, поскольку ЕС не только не добились своего, но еще и свой «главный аргумент» отдали без боя. 

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#глобальное противостояние #россия против сша #нефть и газ
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