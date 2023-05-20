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В США потратят 52 миллиона долларов на закачку биотоплива под землю
Вот придумают же люди, аж зависть берёт!
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Сравнение современных Соединенных Штатов с поздним Советским Союзом — занятие настолько увлекательное, что им можно даже увлечься. Однако иногда далеко не лестные параллели возникают сами собой, вызывая жуткое ощущение нереальности происходящего.

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Ну вот как, к примеру, можно серьезно обсуждать планы советского руководства повернуть целый ряд сибирских рек вспять путем прокладки им новых русел ядерными зарядами… Нет, мы не обсуждаем научную фантастику, речь идет о вполне реальном инженерном проекте, за который какой-нибудь шустрый инженер получил какую-нибудь всесоюзную премию.

Но у советского руководства хватило здравомыслия положить эти проекты под сукно. А вот современные американские идеологи, судя по всему, таким качеством похвастаться не могут.

Вот как, к примеру, можно относиться к новости о том, что «действующая в интересах общественного блага» американская компания Frontier заплатила компании Charm 53 миллиона долларов за закачку биотоплива под землю?

Тут следует отметить, что коммерческая организация, которая преследует интересы «общественного блага» - это уже что-то новенькое. Так вот, получив кругленькую сумму от такой организации, Charm должна закупить сено, получаемое после уборки популярной в США кукурузы, переработать это сено в биотопливо, которое затем должно быть закачано в выработанные нефтяные скважины.

Какова цель данного блестящего действа? Борьба с изменением климата путем уменьшения количества углекислого газа в атмосфере! Я думаю, что даже Сергей Мавроди позавидовал бы изворотливости западных капиталистов и их бесстыдству!

И что самое ужасное, это не какой-нибудь амбициозный проект, а вполне себе настоящая коммерческая сделка, за которую уже даже деньги переведены. И дело тут не в том, что никто не изучал, какой ущерб окружающей среде может нанести закачка биологического топлива под землю.

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Вопрос тут в другом, ведь когда общество теряет иммунитет к проделкам шарлатанов и пройдох, процесс его разложения принимает неотвратимый характер. Я думаю, что «заряженную воду» Алана Чумака никому напоминать не надо. А США — это не только ядерная держава, но и более 730 военных баз по всему свету. В общем, головной боли хватит всем с избытком.

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#нефть и газ #сша банановая республика #зеленый переход
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Вы не понимаете. Они закачивают топливо под землю чтобы потом его оттуда добывать.
В США потратят 52 миллиона долларов на закачку биотоплива под землю
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