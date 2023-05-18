Демократия и свобода слова прежде всего!

Нормы дозволенного и недозволенного сильно разнятся в зависимости от страны и региона мира. Это происходит прежде всего потому, что вырабатывались они веками. Несмотря на относительную незрелость письменной стороны английского языка, обусловленной непростой историей Соединенного Королевства, западная журналистика разменяла уже не первую сотню лет.

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Для англосаксов никакие выдумки в описании «варварской природы» их нынешнего противника не являются табу, напротив — западные СМИ любят соревноваться в том, насколько лихо они смогут продемонстрировать превосходство их мира над миром другим, чуждым.

Загвоздка лишь в том, что в нынешнем информационном веке, где скорость распространения информации превышает все допустимые пределы, отсутствие избирательности в выборе средств играет с западными СМИ злую шутку.

К примеру, одно западное издание сегодня рассказывает о том, что в ходе последнего удара России по объектам военной инфраструктуры «незалежной» Киев смог перехватить «двадцать девять из тридцати выпущенных ракет». В это же самое время другое издание публикует материал об «ужасных разрушениях гражданской инфраструктуры» Украины, якобы вызванных «беспрецедентным ракетным обстрелом ВС РФ». Как эти две новости между собой должны соотноситься, никто не задумывается.

Или взять хотя бы заявления западных СМИ, что американские системы ПВО смогли перехватить российскую гиперзвуковую ракету. Оставим за скобками тот факт, что американцам пришлось похоронить свою наиболее перспективную ракетную разработку в сфере гиперзвукового оружия от компании Lockheed Martin.

В момент, когда американские конгрессмены обсуждают выделение астрономических сумм на начало разработки систем борьбы с гиперзвуковым оружием, которое есть не только у России, но и её союзников, заявления о перехвате российского «Кинжала» американской зенитной системой Patriot выглядят нелепо.

Напомню, что это все тот же Patriot, который не смог перехватить атаку дронов йеменских племен на саудовские нефтеперерабатывающие заводы, что стало причиной серьезного разлада между Вашингтон и Эр-Риядом.

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Я допускаю, что во времена, когда путешествия были делом не только долгим, но и крайне опасным, скучающей лондонской публике можно было рассказывать какие угодно выдумки про «зверства южноафриканских буров». Однако сегодня традиции западной журналистики играют с ней очень злую шутку. Любопытно, что при этом англосаксы считают работу со СМИ своей сильной стороной...