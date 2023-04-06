Несмотря на то, что консервативные силы в Соединенных Штатах крайне слабо представлены в медийном пространстве страны, те немногие «островки сопротивления», которые у них остались, все еще демонстрируют впечатляющие результаты. К примеру, поддерживающий Республиканскую партию кабельный телеканал Fox News буквально-таки пылинки сдувает со своего ведущего по имени Такер Карлсон, который еще в 2020 году официально стал самым популярным ведущим в истории США.
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Одной из отличительных черт программы Карлсона, которая ежедневно собирает у экранов 2,5 миллиона человек, является отказ от передергивания фактов, к которому прибегает большинство американских журналистов, уповающих на не слишком-то высокий уровень образования своей публики. Это особо хорошо заметно по записи вчерашней программы, отрывок которой на одном всем хорошо известном хостинге стремительно набирает просмотры.
Вместо того чтобы предаваться рассуждениям о злоключениях Дональда Трампа, самый популярный американский ведущий указал на катастрофические последствия американских санкций против России, которые толкнули весь остальной мир к отказу от американского доллара.
Ведь только повсеместное распространение пресловутой «зеленой бумажки» позволяло Вашингтону осуществлять эмиссию доллара и не бояться при этом инфляции. Однако по мере того как Индия переходит на расчеты в собственной валюте в сделках со своими партнерами, Китай и Бразилия принимают решение торговать в юанях, а Франция соглашается покупать сжиженный газ у ОАЭ в китайской валюте. Неиспользуемые этими странами «зеленые бумажки» возвращаются в США, разгоняя при этом инфляцию в Соединенных Штатах.
Стоит отметить, что последние лет тридцать рост цен на топливо и на еду были исключены из формулы расчета инфляции в большинстве западных стран, из-за чего реальная инфляция в них оказывается куда выше официальных показателей.
В этом контексте самый популярный ведущий в истории США призвал Вашингтон немедленно прекратить противостояние с Россией на Украине, потому что он убежден, что Соединенные Штаты не могут пережить это противостояние, не превратившись в Веймарскую республику, где чашка кофе в одно время стоила целую тележку рейхсмарок. И он прав.