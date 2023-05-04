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48% американцев были обеспокоены безопасностью вкладов еще до банкротства First Republic
Американцы всю очень хорошо понимают...
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Некоторые вполне себе развитые народы Азии и Африки использовали в качестве денег раковины морских улиток, которые называются каури. Браслеты и ожерелья из таких раковин вам предложат купить на любом уважающем себя африканском базаре, но принимать данных брюхоногих моллюсков в качестве платежной единицы никому сегодня даже в голову не придет.

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Дело не в том, что каури потеряли свою привлекательность, напротив — для современного обывателя, живущего в мире гаджетов, они выглядят еще более диковинно, чем раньше, просто никто больше не считает их деньгами.

То же самое можно сказать и про бесчисленное количество других валют, которые сегодня перестали быть деньгами, но стали предметом интереса коллекционеров, и сегодня Вашингтон идет на немыслимые шаги, чтобы доллар не сравнялся по стоимости с раковиной брюхоногих моллюсков.

А причины для беспокойства имеются. В частности, опрос весьма себе уважаемого исследовательского агентства Gallup показывает, что после начала чреды банкротств американских банков в марте этого года почти половина всех опрошенных агентством американцев испытывали беспокойство по поводу сохранности своих вкладов.

Впрочем, и в этих цифрах есть подвох, поскольку отвечающим предоставили четыре варианта ответов, из которых 19% выбрали «очень обеспокоены сохранностью вкладов», 29% выбрали «достаточно серьезно обеспокоены сохранностью вкладов», а еще 30% указали, что они «не очень-то обеспокоены сохранностью вкладов».

Другими словами, лишь 20% процентов американцев «совсем не обеспокоены сохранностью своих вкладов», что еще можно описать как каждый пятый. Вишенкой на торте тут является дата проведения опроса — это три первых недели августа, что говорит нам о том, что банкротство банка First Republic, которые западные журналисты называют вторым по величине в истории США, произошло уже после завершения опроса!

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Сложно представить, стало бы авторитетное агентство проводить свой опрос после этого неприятного события, потому что после него не то что дроны над Кремлем запускать начнешь, после него можно древнего старика Байдена смело в костюм средневекового убийцы-шиноби наряжать, хуже-то уже не будет.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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Кстати радики когда греются до 70 градусов сбрасывают частоты. если хочешь огромный фпс надо крышку боковую снимать у ПК. и комнатный вентилятор ставить на обдув карты и фпс вырастит на много порядка ...
На GitHub загрузили информацию о будущих видеокартах AMD - среди них есть RX 7950 XTX
Пользователья
23:01
Мне бы твои дурные проблемы. Троттлинг выключи и пользуйся спокойно своим камнем при температуре 100-110 градусов дальше. Что касается видеокарты из четырех проводов на вентиляторы оставляешь два +12 ...
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
daring
23:01
вот брехун, у тебя же i3
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
Vorvort
23:00
Вряд ли в 7950ХТХ добавят количество блоков - 7900ХТХ и так потребляет достаточно много энергии, а hot spot легко прогревается до 85с. Скорей всего поставят более быструю память как было в 6950ХТ.
На GitHub загрузили информацию о будущих видеокартах AMD - среди них есть RX 7950 XTX
Китя.
23:00
Да не объясняй нубиком они карту типа 3060 купить не могут. хотя давно лично слил 3080 10gb бяку на Авито.
На GitHub загрузили информацию о будущих видеокартах AMD - среди них есть RX 7950 XTX
Bernigan
22:54
Обычный для АМД режим работы, делать всё спустя рукава, но закидывать кучу бабла в рекламу чтобы все (хомяки) думали что они выпускают качественный продукт, вероятно доходность таким образом выше
В AMD AGESA 1.0.0.7 много ошибок – поддержка модулей ОЗУ на 24 и 48 ГБ для сокета AM5 задержится
Vorvort
22:54
😂
На GitHub загрузили информацию о будущих видеокартах AMD - среди них есть RX 7950 XTX
Bratken
22:50
Не знаю, чего все до сих пор спорят. Кому надо, тот уже топ взял. Вне игр АМД за нвидией все равно не угнаться. 7900xtx проигрывает rtx3080, а 6950xt проигрывает 2060super в HIP и всяком таком
На GitHub загрузили информацию о будущих видеокартах AMD - среди них есть RX 7950 XTX
Vorvort
22:50
И где здесь провалы? Не устал балаболить?
На GitHub загрузили информацию о будущих видеокартах AMD - среди них есть RX 7950 XTX
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