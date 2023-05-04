Американцы всю очень хорошо понимают...

Некоторые вполне себе развитые народы Азии и Африки использовали в качестве денег раковины морских улиток, которые называются каури. Браслеты и ожерелья из таких раковин вам предложат купить на любом уважающем себя африканском базаре, но принимать данных брюхоногих моллюсков в качестве платежной единицы никому сегодня даже в голову не придет.

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Дело не в том, что каури потеряли свою привлекательность, напротив — для современного обывателя, живущего в мире гаджетов, они выглядят еще более диковинно, чем раньше, просто никто больше не считает их деньгами.

То же самое можно сказать и про бесчисленное количество других валют, которые сегодня перестали быть деньгами, но стали предметом интереса коллекционеров, и сегодня Вашингтон идет на немыслимые шаги, чтобы доллар не сравнялся по стоимости с раковиной брюхоногих моллюсков.

А причины для беспокойства имеются. В частности, опрос весьма себе уважаемого исследовательского агентства Gallup показывает, что после начала чреды банкротств американских банков в марте этого года почти половина всех опрошенных агентством американцев испытывали беспокойство по поводу сохранности своих вкладов.

Впрочем, и в этих цифрах есть подвох, поскольку отвечающим предоставили четыре варианта ответов, из которых 19% выбрали «очень обеспокоены сохранностью вкладов», 29% выбрали «достаточно серьезно обеспокоены сохранностью вкладов», а еще 30% указали, что они «не очень-то обеспокоены сохранностью вкладов».

Другими словами, лишь 20% процентов американцев «совсем не обеспокоены сохранностью своих вкладов», что еще можно описать как каждый пятый. Вишенкой на торте тут является дата проведения опроса — это три первых недели августа, что говорит нам о том, что банкротство банка First Republic, которые западные журналисты называют вторым по величине в истории США, произошло уже после завершения опроса!

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Сложно представить, стало бы авторитетное агентство проводить свой опрос после этого неприятного события, потому что после него не то что дроны над Кремлем запускать начнешь, после него можно древнего старика Байдена смело в костюм средневекового убийцы-шиноби наряжать, хуже-то уже не будет.