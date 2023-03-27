За одного битого двух небитых дают...

Я уже много раз отмечал, что руководство нашей страны давно приноровилось к работе с одиозным турецким лидером Тайипом Эрдоганом, который делает много неосторожных заявлений, но затем всякий раз предпринимает именно те шаги, которые Москва и ждет. А предсказуемость твоего партнера в мире геополитики стоит очень дорого.

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Проблема лишь в том, что американцы шли на сознательное ослабление турецкой экономики в преддверии парламентских и президентских выборов в Турции, а тут серия разрушительных землетрясений неожиданно ослабила политические позиции Эрдогана еще сильнее.

В этой ситуации Эрдоган начал делать заявления, способные умиротворить проамериканские силы внутри страны, вроде заявления о том, что Турция даст свое согласие на вступление Финляндии в НАТО. Понятное дело, что подобные шаги никак интересам России не способствуют и российское руководство смотрит на них «сквозь пальцы», дожидаясь окончания избирательного сезона в Турции.

И тут представители проамериканской оппозиции решили сделать ход «конем» и попытаться заслужить расположение Москвы путем различных заявлений вроде того, которое недавно сделал представитель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек, заявивший, что он признает Крым и присоединенные к России новые регионы российской территорией. В это же время лидер оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что он намерен поддерживать хорошие отношения с Россией.

Однако очевидно, что Москва будет работать с теми силами, которые делают нужные ей шаги, а не заявления. Именно по этой причине Владимир Путин принял решение обсудить так называемую «зерновую сделку» со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в прошедшую субботу по телефону.

Очевидно, что Москва намерена в мае текущего года эту самую «сделку» похоронить, ведь в списке требований, которые она представила Западу для сохранения Черноморской зерновой инициативы, числится подключение «Россельхозбанка» к SWIFT, а представители «последнего гегемона» скорее удавятся, чем пойдут на что-то подобное.

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В этом контексте нам предстоит подождать совсем недолго, прежде чем увидеть, что два политических тяжеловеса задумали на этот раз.