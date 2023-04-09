И не надо так сильно переживать.

Если тот факт, что Саудовская Аравия становится одним из главных «центров силы» на международной арене, Вашингтон еще мог как-то пережить, то вот уже примириться со стремительным развитием российско-саудовских отношений в США никак не могут.

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Заняв пост американского президента, Джо Байден пытался превратить саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда в изгоя международной политической жизни, а в итоге сделал из него главного союзника Путина. Следует думать, что рекордные доходы, полученные саудовскими нефтяниками в 2022 году, сыграли решающую роль в том, что теперь организация OPEC+ озвучивает совместные решения до заседаний, а не после них.

В общем, недавний заход российского фрегата «Адмирал Горшков» в саудовский порт Джедда, который аналитики называют первым подобным событием более чем за десять лет, переполошил западную общественность. Мало того, что «Адмирал Горшков» несет на борту гиперзвуковое оружие, которое вызывает у западных политиков нечто сродни изжоги после того, как в США приговорили собственную гиперзвуковую разработку компании Lockheed Martin, так долгое время саудовские порты были самой настоящей вотчиной ВМФ США.

Не зная где и как ответить Москве, пресс-секретарь пятого флота ВМФ США Тимоти Хоукинс внезапно начал отчитываться перед журналистами о передвижениях американской подлодки, которая, по его утверждению, была направлена в Персидский залив для «обеспечения безопасности мореходства и стабильности». Хоукинс уточнил, что речь идет о подводном судне, способном нести 154 крылатые ракеты «Томагавк». Судя по всему, речь идет о подводной лодке класса «Огайо».

От подобных откровений западные журналисты впали в ступор, поскольку местонахождение подводной лодки, находящейся на боевом дежурстве, в любом флоте мира никогда не относилось к информации, доступной для общественного использования. И тут руководство Пятого флота делает «ход конем»…

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Очевидно, что рука об руку с Индией, ЮАР, Ираном и Саудовской Аравией военно-морские силы РФ и КНР будут выдавливать американцев из Индийского океана. Как в подобной ситуации действовать в США не очень понимают, потому что там привыкли играть на противоречиях региональных держав, используя их в качестве предлога для своего военного присутствия. А тут никаких противоречий даже в подзорную трубу не наблюдается.