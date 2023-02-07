А вот и хорошие новости подъехали.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Пока коллективный Запад продолжает играть в непонятные игры с российскими энергоносителями, почему-то полагая, что кроме него они больше все равно никому не нужны, Индия использует недальновидность своих вчерашних колонизаторов на все 100%.

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Так, в СМИ появились сообщения, что индийская компания Petronet LNG собирается подписать долгосрочный контракт на ежегодную покупку 12 миллионов тон сжиженного газа, что приблизительно равняется двум третьим всего потребляемого Страной специй сжиженного газа.

Сообщается, что Индия планирует увеличить количество электричества, производимого с помощью газа, с нынешних 6% до 15% к 2030 году, сократив свою зависимость от уровня добычи угля.

Понятное дело, что спрос на рынке и без того ажиотажный, а тут речь идет о подписании долгосрочных контрактов. Впрочем, несложно догадаться, где Индия собирается такое количество СПГ брать. Глава российской нефтегазовой компании «Новатек» Леонид Михельсон еще в начале этой недели подтвердил, что Россия ведет переговоры с индийскими коллегами об увеличении объема поставок газа.

В ситуации, когда обещанный синоптиками арктический циклон все-таки добрался до США, резко увеличив количество потребляемого там газа, объем американских поставок СПГ в Европу будет до конца зимы неуклонно снижаться, опустошая и без того пустые европейские хранилища еще сильнее.

А там Китай пройдет волну эпидемиологического процесса и начнет резко наращивать производство, взвинчивая цены на СПГ в тот период, когда Европа традиционно готовится к следующей зиме. В этом контексте в Германии могут по-новому оценить известную русскую пословицу «в большой семье клювом не щелкают» и начать переговоры о восстановлении обоих газопроводов «Северный поток». Без сомнений, Москва потребует не только гарантий безопасности собственной инфраструктуры, но и существенных политических уступок от той страны, которая находилась в наиболее выгодном положении среди всех членов ЕС благодаря прямым поставкам российских энергоносителей, но не захотела при этом бороться за свое счастье.

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Между тем Нью-Дели обещает заняться газификацией индийских городов, что, учитывая размер населения страны, способно еще сильнее увеличить объем энергопотребления в Индии. Неслучайно же индийские власти заявляют о желании увеличить количество терминалов СПГ вполовину. Нетрудно догадаться, чьи танкеры эти терминалы будут принимать.