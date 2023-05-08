Что и говорить, дело пахнет жареным.

Продолжающаяся череда банкротств американских банков наводит на мысли о том, что эксперты были правы в своих оценках, касающихся "контролируемого подрыва" американских банков, и мы и правда имеем дело с консолидацией финансовых активов Соединенных Штатов в руках небольшой группы наиболее влиятельных олигархов.

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Косвенным подтверждением этого факта является автоматизация крупных американских ритейлеров, которая проходит на фоне непрекращающихся налетов на небольшие американские магазинчики, хозяева которых затем оказываются в тюрьме за попытки защитить свой бизнес. Другими словами, даже торговать газировкой в США сегодня можно не всем.

Стоит отметить, что каждый следующий обанкротившийся американский банк оказывает негативное давление на нефтяные котировки, что Вашингтон более чем устраивает. Если в США и правда должна произойти «контролируемая ликвидация» 185 банков, то OPEC+ ни раз и ни два придется собираться для того, чтобы заявить о снижении добычи, чтобы хоть как-то удержать нефтяные котировки.

Другой вопрос, что будет с американскими сланцевиками после того, как вся эта эпопея закончится. Я уже отмечал, что сидевшие долгое время в кредитах сторонники метода гидравлического разрыва пласта не могли поверить своему счастью, когда Дональд Трамп помог им рассчитаться со своими долгами в пору своего президентства. После этого количество желающих снова «лезть в петлю», чтобы инвестировать в разведку новых месторождений с их последующей разработкой, начало стремиться к нулю.

И вот из США приходят данные о том, что за прошедшую неделю там остановилось семь буровых вышек, что является своеобразным антирекордом, поскольку в последний раз что-то подобное происходило в феврале этого года. В итоге количество занимающихся добычей нефти и газа буровых вышек достигло отметки в 748 установок, что на 43 вышки больше, чем в прошлом году, но при этом на 327 буровых меньше, чем в году 2019.

Если мы вспомним, что метод гидравлического разрыва пласта подразумевает стремительное уменьшение объемов добычи по мере исчерпания месторождений, количество активных вышек у «последнего гегемона» должно было неуклонно расти! Но нет, американцы их последовательно сокращают.

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Судя по всему, Вашингтон и правда рассчитывает перейти на альтернативные источники энергии после окончания экономического кризиса, потому что американские сланцевики, судя по всему, просто «дорабатывают» тот задел, который они когда-то создали. Стоит ли удивляться, что впервые за долгое время в Вашингтоне начали обсуждать возвращение к ядерной энергии, потому что все хорошо понимают, что будет с США, если «зеленый переход» потерпит крах.