Нет, ну это уже удар ниже пояса.

Аналитики — люди упрямые, хотя бы потому, что их способность зарабатывать себе на хлеб насущный зависит от того, насколько точно они могут донести свои мысли до широкой аудитории. Это не очень хорошо сочетается с сегодняшними пожеланиями западных журналистов, которые в преддверии падения Артемовска готовы писать про Россию все что угодно.

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Чтобы не быть голословным, скажу только, что за последние двое суток я видел около восьмидесяти западных публикаций, которые игнорируют сам факт существования такого явления как нештатный сход боеприпаса, а просто-напросто заявляют, что «российская авиация бомбит Белгород», даже не задумываясь о том, насколько нелепо это звучит.

И тем не менее эксперты - и правда упрямые люди, поскольку рыночный аналитик Мэтт Смит в своем недавнем интервью Business Insider заявил, что Россия просто-напросто выдавила североамериканских производителей с бразильского дизельного рынка.

При этом эксперт признает, что многим хотелось бы представить картину таким образом, что в виду отсутствия спроса в других уголках света Москва просто решила податься в Латинскую Америку, мол, ну хоть здесь нам рады. Но по факту речь идет о старом добром рыночном противостоянии, которое российский дизель выиграет у поставщиков из США, даже когда те продают Бразилии сырую нефть, давая возможность местным НПЗ дополнительно заработать.

Более того, эксперт отмечает, что если Индия и Китай и не потребляют все те нефтепродукты, которые они получают из завезенной из России сырой нефти, то таким странам, как Ливия, Тунис и Бразилия, покупать российский дизель просто выгодно.

Смит отмечает, что объем предложения на рынке нефти и нефтепродуктов не растет, а снижается, а потому речь не идет о том, что Россия может остаться без покупателей, скорее кто-то из потенциальных покупателей может остаться без энергоносителей в виду недостаточного объема предложения на рынке.

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Я уже отмечал, что по мере снижения объемов добычи нефти и газа в США стоимость этой добычи будет только расти, что делает росссийский дизель конкурентоспособным даже «на заднем дворе Вашингтона», как американские политики любят называть Южную Америку.