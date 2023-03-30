По-моему, у американцев дело совсем труба...

Хотя отечественные журналисты уже давно привыкли рассуждать о том, что делает Билл Гейтс или Джордж Сорос, они по-прежнему продолжают игнорировать сам факт существования куда более крупной рыбы в «олигархическом» пруду — компании BlackRock.

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А между тем еще в прошлом году под управлением этого фонда находились активы на сумму 8,5 триллиона долларов, что делает BlackRock крупнейшей инвестиционной компанией на свете. Стоит ли говорить, что подобные мастадонты не доверяют распоряжаться своими средствами кому попало, а аналитик Эдвард Дауд долго время работал распорядителем в BlackRock, прежде чем отправиться на «вольные хлеба» и основать свою собственную аналитическую компанию.

В общем, подобный человек может выступать спикером на мероприятиях любого уровня. Стоит ли говорить, что пригласившее его на интервью западное финансовое издание Kitco NEWS было крайне обрадовано своим уловом. Правда едва ли кто-то мог предположить, что Дауд в итоге на этом интервью расскажет.

Бывший распорядитель BlackRock заявил, что обвал американской экономической системы уже начался и сейчас перед американскими элитами стоит задача по проведению «управляемого подрыва» 186 американских банков, которые никак не смогут избежать банкротства. В итоге в Соединенных Штатах останется всего шесть крупнейших банков, которые могут попробовать запустить новую цифровую валюту на руинах американской экономической системы. Эта валюта придет на смену американскому доллару, но на все про все у американских олигархов есть всего два месяца.

Правда, есть и другой сценарий — неконтролируемый обвал финансовой системы США, который поставит ребром вопрос о сохранении американской государственности как таковой. Стоит ли говорить, что при втором сценарии Великая депрессия покажется звездно-полосатым «демократизаторам» прогулкой в парке?





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Стоит отметить, что финансовые аналитики уже не один год предсказывают крах Соединенных Штатов, которые так и не решили свои проблемы после кризиса 2008 года. Неконтролируемая эмиссия доллара помогла лишь отложить неприятные последствия «до лучших времен», которые, судя по всему, теперь и наступают. Об этом, по мнению Эдварда Дауда, свидетельствует сжатие денежной массы M2, которое в последний раз в США отмечали лишь в годы пресловутой Великой депрессии.