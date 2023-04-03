Меняем мир по одном американскому союзнику за раз.

За последние двадцать лет если какая-то страна и могла похвастаться возможностью не соблюдать какие-либо требования Вашингтона, формально сохраняя статус американского союзника, то это была Индия.

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Легендарный индийский политик Махатма Ганди смог выработать концепцию ненасильственного сопротивления англосаксонскому влиянию еще в начале прошлого века, благодаря которой Индия сначала перестала напрямую подчиняться Лондону, а затем и вовсе покинула английскую сферу влияния.

Благодаря искусству индийских дипломатов Нью-Дели покупала российское оружие и иранскую нефть тогда, когда для всех остальных саттелитов США это было строжайшее табу. Теперь же Индия — самостоятельный геополитический игрок, который не только стал одним из главных союзников Москвы, но еще и претендует на роль центра силы в нарождающемся многополярном мире.

В этом смысле сообщения о том, что Япония удостоилась «послаблений» со стороны Вашингтона в отношении так называемого «потолка цен» на российскую нефть, рождают устойчивое ощущение дежавю у любого, кто сколько-нибудь долго занимался наблюдениями за миром международной политики.

После многочисленных препираний страны «Большой семерки» и ЕС установили потолок цен на доставляемую по морю российскую нефть на уровне в 60 долларов за баррель в конце прошлого года, однако Япония начала испытывать проблемы с обеспечением нормальной деятельности своей экономики, из-за чего Вашингтон, по сообщениям американских СМИ, и разрешил Токио не соблюдать потолок цен на российскую нефть.

Стоит отметить, что отношения между Россией и Японией остаются натянутыми, в том числе из-за неразрешенных территориальных споров, решению которых мешает присутствие американских войск в Стране восходящего солнца. Более того, между Москвой и Токио до сих пор не подписан мирный договор с момента окончания Второй мировой войны.

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Тем не менее плачевная ситуация, в которой оказалась другая оккупированная американскими войсками страна — Германия, равно как и панический страх перед Поднебесной, которая может жестоко отомстить Токио за годы оккупации Китая японскими императорскими войсками, толкают Японию на налаживание отношений с Москвой. И одно «послабление» со стороны США в этом смысле — это только первая ласточка.