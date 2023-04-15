Если очень захотеть, можно и в форточку пролезть.

Стоит углубиться в изучение истории, как можно внезапно обнаружить, что главным благодетелем Соединенных Штатов на протяжении многих веков была Россия. Оно и понятно, ведь на фоне противостояния с великими европейскими державами, помощь молодой американской государственности не таила в себе мгновенных опасностей. Тем более что расположенные в другом полушарии Соединенные Штаты выгодно отличались от остальных англосаксонских государств тем, что они публично заявили о своем нежелании даже формально подчиняться Британской короне.

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Это я кому, что если современному обывателю достаточно просто забыть о том, что большую часть истории США находились на задворках мировой политики, то американские элиты прекрасно об этом помнят. Более того, они сделают все, чтобы никогда на эти самые «задворки» не вернуться.

Однако прошли те времена, когда Россия и Китай предлагали Вашингтону договориться «по-хорошему», демонстрируя свою готовность оставить за США большую часть света. Сегодня глобальное противостояние приобрело принципиальный характер и теперь игра идет по принципу «победитель забирает все».

Но американские политики теперь уже отчетливо видят, что с победой у них как-то дело не клеится, а потому они пытаются предотвратить формирование многополярного мира путем раскола его напополам, точно так, как это было сделано в годы холодной войны.

Только если даже в разгар противостояния СССР и США в мире существовало достаточно многочисленное движение неприсоединения, то сегодня желающих участвовать в чем-то подобном стало еще меньше, тем более что более-менее крупные игроки могут получить в многополярном мире свою зону влияния, а не выстраиваться в затылок Пекину или Вашингтону.

Но выбор у американцев непростой, вот они и публикуют всевозможные статьи о поставках Пакистаном оружия Украине, в то время как КНДР, по мнению американских журналистов, «выручает» самую большую страну мира, обладающую самой передовой армией. Я с большим уважением отношусь к северокорейцам, но всерьез воспринимать сообщения о том, что Мьянма оказывает военную помощь США в ходе конфликта на Тайване, как мне кажется, никто не будет.

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В этом смысле не стоит верить различным «осведомленным источникам» в западных СМИ, гораздо лучше ориентироваться на официальные заявления той или иной страны тем более, что никаких проблем с прилюдным высказыванием своих симпатий или антипатий современные политики не имеют.