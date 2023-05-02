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Почему противостояние в Артемовске имеет все признаки «американской войны»
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Когда такое крупное издание, как The Nation, перепечатывает на своих страницах материал, который появился в мало кому известном уголке Интернета, где обитают в основном пацифисты-интеллектуалы, я не могу пройти мимо.

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Речь идет о статье американского писателя Тома Энгельгардта, в которой этот тяжеловес интеллектуальной мысли пытается «поставить диагноз» противостоянию на Украине.

Его материал начинается с весьма здравого замечания о том, что с конца Второй мировой войны американский военно-промышленный комплекс не выиграл ни одного сколько-нибудь значимого конфликта, при этом расходы на него растут год от года. Да, да, американские интеллектуалы рассуждают об американской армии приблизительно так же, как у нас принято обсуждать сборную России по футболу.

В конечном итоге после перечисления бесчисленных военных похождений, в которых Вашингтон участвовал за последние сто лет, равно как и циклопического военного бюджета США, известный американский писатель делает близорукий и совершенно бессмысленный вывод, мол, война — это занятие бесперспективное само по себе.

Вообще, сложно достигнуть успеха в чем-либо, если ты не понимаешь сам смысл процесса. Американские СМИ до сих пор любят приводить в пример слова песни, которая дорога сердцу каждого жителя нашей страны: «А нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим».

Да, очень они уж любят цепляться к тому, что «за ценой не постоим», но при этом не понимают мысль о том, что мирный человек хочет поскорее расквитаться с войной и отправиться домой, подобно незабвенному Товарищу Сухову.

Профессиональному же военному нет никакого смысла торопить окончание конфликта, потому что человек занимается своей работой, которая приносит ему неплохие деньги. Представьте дантиста, который пытается изжить кариес как явление…

Вот поэтому Вашингтон и не выигрывает войн, потому что когда в годы Вьетнамской войны американские призывники поставили своим властям ультиматум, Соединенные Штаты предпочли избавиться от призывной армии и перейти исключительно на контрактную основу.

В этом смысле бессмысленное уничтожение лучших частей ВСУ в Артемовске, про который только ленивый не писал, что в нем все украинские позиции пристреляны российской артиллерией,  кажется бессмысленным только тогда, когда ты смотришь на него с точки зрения мирного человека.

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Однако с точки зрения американских военных все идет хорошо, деньги выделяются, Россия порицается, ну а тот факт, что «мобилизационный ресурс» заканчивается, так звездно-полосатые не переживают. Вашингтон может и из Африки может «защитников незалежной» привезти. А это значит, что результат СВО не будет отличаться от результата всех других американских конфликтов...

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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