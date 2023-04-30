Вот такая вот "свобода и демократия"...

Я уверен, что практически невозможно найти человека, который хоть раз в жизни не слышал в кино фразу «но я же американский гражданин». Да, в Голливуде десятилетиями всячески культивировали идею, что американские граждане — это особые люди, которые требуют к себе особого отношения.

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В общем, миф этот достаточно серьезно пошатнулся в ходе американского бегства из Афганистана, когда вместе с военным оборудованием, получившими американское гражданство за сотрудничество с Вашингтоном афганцами американские военные бросали сотрудников американских спецслужб и просто рядовых граждан.

Один американский телеканал, переживающий сегодня не лучшие времена после громкого увольнения, пытался считать дни, которые брошенные американские граждане вынуждены были сидеть без помощи в Афганистане, но быстро забросил эту затею из-за отсутствия каких-либо действий американских властей.

Что касается нынешнего ожесточенного противостояния в Судане, которое требует отдельного разбора, то тут Белый дом просто решил сделать вид, что никаких американских граждан в этой африканской стране нет.

А между тем турецкий военный самолет C-130 «Геркулес», эвакуирующий турецких граждан, уже успел попасть под ружейный огонь в Судане. Что касается Пекина, то Коммунистическая партия Китая решила продемонстрировать миру, что «коммунисты своих в беде не бросают» и отправила на выручку китайским гражданам не только свои ВВС, но еще и флот!

В общей сложности на данный момент китайцы смогли эвакуировать почти полторы тысячи гражданских лиц. Дошло до того, что произошло событие, которое случается почти так же редко, как и солнечное затмение: «главный рупор» Вашингтона — телекомпания CNN опубликовала материал, критикующий Джо Байдена за отсутствие какой-либо реакции на беды оставленных в Судане американских граждан.

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Ну что же, недаром народная мудрость гласит, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Теперь хотя бы у части американского населения не будет иллюзии относительно того, какая страна сегодня является «последним гегемоном».