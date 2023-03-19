Крупные евразийские державы против глупостей.

Весной этого года ситуация на международной арене более всего напоминает минное поле. Обусловлено это, прежде всего, нежеланием политических и геополитических игроков, лишившихся прежних возможностей, встраиваться в новую реальность, что создает предпосылки для резких и необдуманных шагов на международной арене.

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Взять хотя бы того же израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, о котором я уже подробно рассказывал. Мало того что он уже не может так же лихо уходить от попыток привлечь его к ответственности за всевозможные махинации, так и привыкший угрожать своим соседям по региону Израиль уже не в состоянии диктовать свою волю арабским странам по целому ряду чувствительных для него вопросов.

То же самое можно сказать и о Соединенных Штатах, которые не только переживают острый внутриполитический кризис, но и спровоцировали Россию на проведение специальной военной операции на Украине, в результате чего Москва лишила своих вчерашних заокеанских партнеров шанса сохранить лицо при отказе от поддержки Киева.

Все это привело к ситуации, когда желающие решить свои проблемы за счет развязывания вооруженного конфликта против Ирана могут и правда пойти на столь безрассудный шаг. Одновременно с этим участившиеся случаи атак на гражданскую инфраструктуру в различных регионах мира ребром поставили вопрос об обеспечении безопасности торговых артерий, одна из которых пролегает прямо под носом у Тегерана — через Оманский залив.

В этом контексте весьма символично, что в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, ВМФ России и Китая вновь встретились для проведения совместных военных учений именно в этой точке мира. Не обошлось и без участия иранских ВМФ, которые в данном случае выступали принимающей стороной.

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В этом смысле вызвавшие бурю негодования у западных СМИ трехсторонние учения «Пояс морской безопасности-2023», которые проводились на протяжении пяти дней в Оманском заливе, позволили не только остудить многие «горячие головы», которые были готовы пойти на новую необдуманную авантюру, но и повысить международный статус Москвы, Пекина и Тегерана, которые продемонстрировали свою способность обеспечивать безопасность судоходства в ключевой точке мировой торговли.