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В Оманском заливе завершились учения ВМФ России, КНР и Ирана
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Весной этого года ситуация на международной арене более всего напоминает минное поле. Обусловлено это, прежде всего, нежеланием политических и геополитических игроков, лишившихся прежних возможностей, встраиваться в новую реальность, что создает предпосылки для резких и необдуманных шагов на международной арене.

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Взять хотя бы того же израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, о котором я уже подробно рассказывал. Мало того что он уже не может так же лихо уходить от попыток привлечь его к ответственности за всевозможные махинации, так и привыкший угрожать своим соседям по региону Израиль уже не в состоянии диктовать свою волю арабским странам по целому ряду чувствительных для него вопросов.

То же самое можно сказать и о Соединенных Штатах, которые не только переживают острый внутриполитический кризис, но и спровоцировали Россию на проведение специальной военной операции на Украине, в результате чего Москва лишила своих вчерашних заокеанских партнеров шанса сохранить лицо при отказе от поддержки Киева.

Все это привело к ситуации, когда желающие решить свои проблемы за счет развязывания вооруженного конфликта против Ирана могут и правда пойти на столь безрассудный шаг. Одновременно с этим участившиеся случаи атак на гражданскую инфраструктуру в различных регионах мира ребром поставили вопрос об обеспечении безопасности торговых артерий, одна из которых пролегает прямо под носом у Тегерана — через Оманский залив.

В этом контексте весьма символично, что в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, ВМФ России и Китая вновь встретились для проведения совместных военных учений именно в этой точке мира. Не обошлось и без участия иранских ВМФ, которые в данном случае выступали принимающей стороной.

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В этом смысле вызвавшие бурю негодования у западных СМИ трехсторонние учения «Пояс морской безопасности-2023», которые проводились на протяжении пяти дней в Оманском заливе, позволили не только остудить многие «горячие головы», которые были готовы пойти на новую необдуманную авантюру, но и повысить международный статус Москвы, Пекина и Тегерана, которые продемонстрировали свою способность обеспечивать безопасность судоходства в ключевой точке мировой торговли.

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#сво #иран #глобальное противостояние #иран и израиль #россия и кнр
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О неумности некоторых фанатов Linux и накрутке плюсов в комментариях Overclockers
81

Сейчас обсуждают

Олег Власов
00:00
Да у вас правильные выводы,но видно прочитали только первую строку вашего коммента не вникая в ход мысли.
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
хахахер
23:59
они не в своих пока шинелях воюют
В КНДР 800 тысяч добровольцев записались в армию для борьбы с США
Ssh
23:59
прошу прощения, но украина уже нахуй никому несдалась. В плане не нужна
Польша объявила условия для вступления в конфликт с Россией
Бабий Магнит
23:57
Так это твой стиль хамить и оскорблять. И он легко узнаваем, под кем бы ты не писал. Ничего удивительного - это всё из за твоего одиночества. Ты псих одиночка.
О неумности некоторых фанатов Linux и накрутке плюсов в комментариях Overclockers
32.50
23:55
я позвонил, там нет шлюх(((
О неумности некоторых фанатов Linux и накрутке плюсов в комментариях Overclockers
хахахер
23:55
этих фанатиков ещё пустят в европы,их много и они для массовых зачисток гейзапада,самое то
В КНДР 800 тысяч добровольцев записались в армию для борьбы с США
kitava
23:53
Не пойдут рядовые Поляки воевать за Украину. Им это 300 лет не нужно.
Польша объявила условия для вступления в конфликт с Россией
Саймон Ракель
23:52
Твой стиль хамского поведения узнаваем, ибо он всегда без изменений, под кем бы ты не писал.
О неумности некоторых фанатов Linux и накрутке плюсов в комментариях Overclockers
Бабий Магнит
23:51
Это всё? )))))))) А когда комические куплеты будешь петь? )))))))))))))))))))))))))) Съешь конфетку...... ))))
О неумности некоторых фанатов Linux и накрутке плюсов в комментариях Overclockers
Саймон Ракель
23:50
pavelshakh в комментах забанен за гнусное поведение, в точности копирующее твоё. Дальше ты орудовал у себя говноблогах под neshesha с таким же гнусным тоном общения. А дальше и бояршники были, и парци...
О неумности некоторых фанатов Linux и накрутке плюсов в комментариях Overclockers
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