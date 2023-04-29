«Коламбия Пикчерз» не представляет!





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Стоит отметить, что абсолютное большинство из нас еще не родились, когда Байден уже занимался политикой. Нет, дело не в средней продолжительности жизни, а в том, что даже представить себе сложно, какой изворотливостью ума надо обладать, чтобы оставаться в политике дольше полувека!

В этом смысле Байден может читать вопросы журналистов по шпаргалке, ответы журналистов по шпаргалке, даже читать вслух инструкции о том, куда ему нужно идти или смотреть, просто потому что он может себе это позволить. Уж кто-кто, а Байден точно может заявить, что он «прошел эту игру до конца»!

Вообще, нынешний хозяин Белого дома занял свой пост благодаря тому, что убедил своих сторонников, что он старый больной дедушка, а управлять всем будут они. В этом контексте вспоминается видеозапись с мужем нынешнего вице-президента США Камалы Харрис, который радостными криками сообщил миру о том, что он «будет мужем президента» после победы дуэта Байден-Харрис.

Понятное дело, что во второй раз в сказку про старого больного дедушку никто не поверит. Давний корефей Демократической партии США Сюзан Райс уже покинула пост советника президента США по внутренней политике, чтобы включиться в избирательную гонку. Другая видная фигура — нынешний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который тоже не оставляет свои президентские амбиции.

В этом контексте в СМИ уже начались спекуляции о том, каким образом Демократическая партия будет избавляться от Джо Байдена, который также заявил о своем намерении повторно баллотироваться в президенты США. Кто-то считает, что вчерашние сторонники Байдена дадут ход скандалу с коррупционными схемами, в которых был замешан его сын Хантер, другие утверждают, что в СМИ всплывет история о подтасовках голосов на президентских выборах 2020 года, но едва ли прикрывающие Байдена американские спецслужбы допустят это.

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Куда более вероятно, что «непотопляемый старик» всех удивит, сев за стол переговоров с Путиным прямо в преддверии выборов. Как бы то ни было, Белый дом сейчас тянет время, а Байден не просто так провел в политике полвека. Может быть, дедушка «эту игру и прошел», но выходить из неё он не собирается.