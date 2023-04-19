Как я уже отмечал, Анкара в последнее время не просто играет в одной команде с Москвой, она уже продемонстрировала свою готовность отказаться от американских истребителей в пользу российских разработок.
реклама
Понятное дело, что Вашингтон тоже не хочет терять лицо, тем более что турецкая армия является второй по величине армией НАТО, на которую многие равняются. Но и продавать что-то Турции у американских политиков нет никакого желания, ведь американское оружие за баснословные деньги, с точки зрения власть имущих в США - это признак высочайшего расположения «последнего гегемона».
В общем, ситуация сложилась патовая, но и здесь в «сияющем граде на холме» нашли выход. Так агентство Reuters сообщило, что американские Конгрессмены дали негласное согласие на предоставление Турции обновленного ПО для эксплуатируемых ею истребителей F-16, за что она должна будет заплатить сумму в 259 миллионов долларов!
Нет, ну кроме шуток, я думаю, что самый беззастеничивый компьютерный мастер мог бы поучиться у Вашингтона наглости, тем более что Анкара несколько лет назад запрашивала у США не только новые истребители, но и 80 комплектов для модернизации уже эксплуатируемых ею F-16. И вот только теперь Турция получила ответ.
Остается только радоваться, что в данный момент турецкий лидер Тайип Эрдоган активно готовится к своему переизбранию, а потому позволить себе давать отповеди американским политикам, которые даже формально не потрудились свое решение никак изложить, он не может. Впрочем, велика вероятность, что после переизбрания мы все-таки услышим много лестных слов от Эрдогана в адрес обитателей Капитолийского холма.
Очевидно, что Турция теперь будет всерьез обсуждать военно-техническое сотрудничество только с Москвой, в то время как существующие связи с Вашингтоном по этой линии отныне будут объектом различных шуток, подколов и курьезов.
Ну как, к примеру, воздержаться от размышлений по поводу того, что наши эксперты «джейлбрейкнут» турецкие F-16 за куда как меньшие деньги, тем более и умельцы у нас в стране есть любые.