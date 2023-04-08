Фигуры на доске продолжают двигаться.

Отрадно видеть, когда твои прогнозы сбываются в полном объеме. В пятницу на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в турецкой столице глава российской дипломатии Сергей Лавров подтвердил вероятность отмены Черноморской зерновой инициативы, которая подразумевала осуществление вывоза зерна из украинских портов по гуманитарным соображениям. В обмен на проявление доброй воли со стороны Москвы страны Запада обещали не чинить препятствий экспорту российских удобрений и продовольствия.

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Однако российский МИД уже не раз отмечал, что взятые на себя обязательства западные столицы выполнять не торопятся, а продовольствие идет не нуждающимся в гуманитарной помощи африканским государствам, а сытым европейцам. В этой ситуации, как я и предполагал, велика вероятность отмены «зерновой сделки», действие которой заканчивается сразу после проведения общих выборов в Турции — 18 мая.

По словам Лаврова, если ситуация с Черноморской инициативой не изменится в лучшую сторону, Москва начнет решать вопросы отгрузки украинского зерна с заинтересованными сторонами напрямую, в частности, с Турцией и Катаром.

Любопытно, что для совершения подобных заявлений нет никакой надобности садиться с делегацией на самолет и лететь в Турцию. Более того, нет никакого смысла вести переговоры с правительством, которое уже в середине мая может уйти в отставку из-за поражения на выборах.

Следовательно, моя оценка о том, что Москва делает ставку на сохранение Эрдогана у власти, тоже полностью оправдалась. Более того, своим приездом глава российской дипломатии, которого знают и уважают во всем мире, вне всяких сомнений, добавил очков Эрдогану и его правительству.

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Многие эксперты отмечают, что путем вывоза украинского зерна европейские власти пытались скрыть рост цен на продовольствие в ЕС, связанные с отказом от российских энергоносителей. Это поставило европейских фермеров в бедственное положение, потому что если они бы захотели продавать зерно по ценам, которые были бы ниже цен на украинское зерно, то им пришлось бы торговать себе в убыток. Теперь же, когда ущерб европейскому сельскому хозяйству уже нанесен, «лавочку» можно спокойно закрывать, отмечают аналитики.