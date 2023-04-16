Дедушка, конечно, старый, но ему не все равно.

Через каких-нибудь пять-десять лет мало кто вспомнит, что решительные победы России на международной арене начались с попыток Джо Байдена, вступившего в должность президента США в 2021 году, показать фактическому правителю Саудовской Аравии принцу Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду, где раки зимуют.

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Конечно, Россия и до этого вела весьма тонкую игру с Эр-Риядом, а в США саудовских принцев никто даже и не думал серьезно воспринимать, но финальную точку в вопросе геополитической ориентации Саудовской Аравии поставил именно «дедушка Джо».

Нет, он не слабоумный, хотя и очень старый. Джо Байден провел всю свою долгую жизнь в американском политикуме, считаясь то с одними политическими течениями, то с другими. И сейчас его нежелание с кем-либо считаться, делать что-нибудь ему противное, даже если того требует протокол, очень хорошо заметно.

В этой связи поездка Байдена в Ирландию, где он произнес речь в городишке Баллина перед двадцатитысячной толпой — это подчеркнутая демонстрация того, что «дедушка Джо» будет делать только то, что он захочет, и когда он этого захочет.

Нет, американский президент не посетит коронацию Карла III в Вестминстерском аббатстве в начале мая. Почему? Да потому что Байден хочет съездить на свою ирландскую родину, а не высиживать чрезвычайно длительную церемонию до конца, центром которой он даже не будет являться.

Тем, кто сегодня отказывается верить в скорый закат производственной мощи Германии, я хочу напомнить, что в годы Второй мировой самым передовой страной мира, с точки зрения промышленного производства, были Соединенные Штаты. До этого же пальму первенства долгое время держала Британская империя.

Это я к тому, что ничего вечного под луной нету. Если американцы достанут британцев так же сильно, как они в свое время достали саудитов, то список союзников России внезапно пополнится весьма неожиданным игроком.

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Да, Лондон веками недолюбливал русских и все, что было хоть как-то связано с Москвой, но британское чванство не позволит Великобритании пытаться опереться на Китай или Индию. А значит никаких других вариантов у англичан больше не будет. Тем более, что доллар сегодня, скажем прямо, переживает не лучшие времена, а значит грядет валютный передел мира.