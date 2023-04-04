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В США начата тестовая эмиссия цифровой валюты CBDC
И это на фоне перехода стран на расчеты в юане
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Я всегда говорю, что разница между политиком и обывателем не в том, что политик обладает какими-то выдающимися умственными способностями, а в том, что информацию обычные смертные получают из одних источников, а политики — из других.

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Неслучайно же самые разные страны мира внезапно бросились переходить на юань и заниматься дедолларизацией, ведь дыма без огня не бывает. А между тем в первую неделю апреля в США начался тестовый запуск системы, которая позволяет заменить привычную «зеленую бумажку» на цифровую единицу.

Программа эта называется FedNow и по заявлению Федерального резерва США в тестовом запуске могут принять участие самые разные коммерческие и некоммерческие организации, а вот уже с июля на её использование будут переходить крупные игроки, включая Министерство финансов США.

Любопытно, что эти сроки полностью совпадают с прогнозом о «контролируемой ликвидации» региональных банков в США, которые делают отдельные аналитики, ведь переход на цифровую замену доллара, называемую CBDC, невозможно осуществить, пока на американском банковском рынке остается много игроков.

Тут сразу следует отметить, что американское политическое сообщество обладает менталитетом сообщества финансового, излюбленным методом которого является принцип слепого перебора идей в надежде, что какая-то из них сработает.

По просьбе американцев Индия уже пробовала осуществить переход на полностью безналичную систему расчетов в нескольких своих провинциях, но привело это к хаосу, голоду и повсеместному использованию доллара (зеленого, а не цифрового) в повседневных расчетах.

Понятно, что если американские элиты понимают неизбежность краха своей финансовой системы, то никто не мешает им попробовать уже сейчас готовить альтернативную систему расчетов, которая позволит осуществлять контроль за деятельностью населения. Если эта система провалится, то СМИ смогут подать это как выдающуюся победу демократии над тиранией, подобно тому, как они праздновали провал повсеместных запретов на выход на улицу без масок в США.

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Другое дело, что для всех остальных стран мира полностью цифровой доллар — это еще большая зависимость от США и его контроля, чем и объясняется стремительная дедолларизация мира.

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#глобальное противостояние #россия против сша #сша банановая республика
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