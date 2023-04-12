Большинство из нас имеют весьма общее впечатление о своих собственных достоинствах и недостатках. И 45-й президент США в этом смысле ни разу не исключение. Главное достоинство Дональда Трампа — это его умение объяснять сложные вещи простыми словами, но при этом оно каждый раз спотыкается о его же главный недостаток — склонность привирать всегда и везде.
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Так в своем интервью Такеру Карлсону, которого по праву называют самым популярным ведущим в США, Трамп отметил, что различные экологические организации бьют тревогу из-за того, что лет этак через десять уровень моря может подняться на сколько-то там миллиметров, но при этом полностью игнорируют угрозу ядерной войны, при том что последствия подобного конфликта поставят крест не только на вопросе экологии, но и на существовании человеческой цивилизации.
В этом контексте бывший американский президент совершенно верно отметил, что боятся надо не «глобального потепления», а потепления ядерного, потому что оно несет наибольшую угрозу всему живому на этой планете. Более того, мы не просто давно прошли ту отметку, у которой когда-то СССР и США остановились в ходе Карибского кризиса, о котором я недавно упоминал. Мы уже снесли ограждение и теперь висим передними колесами над пропастью ядерного апокалипсиса.
Казалось бы, что мешало Трампу честно в этом признаться, тем более что он куда лучше Джо Байдена осознает сложившуюся ситуацию? Но нет, вместо этого 45-й американский президент предпочел выдумывать всевозможные несуществующие «табу» на обсуждение ядерного оружия на высшем уровне. По его логике, если российский лидер Владимир Путин о нем упомянул, то это якобы является очень серьезным сигналом.
Очень серьезным сигналом является уже давно сделанное высокопоставленными представителями РФ заявление о готовности нашей страны ядерное оружие применить, хотя в предыдущие десятилетия Россия заявляла, что рассматривает свой стратегический арсенал как нечто, что можно применить уже после начала ядерной войны. Но Трамп — это лучшее, что современные американские элиты могут предложить народу, потому что политиками калибра Рузвельта в США сегодня уже и не пахнет.