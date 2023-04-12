Такими темпами и без ядерной войны все закончится...

Когда люди слышат про Римскую империю, многие сразу представляют себе стройные легионы, сомкнувшие щиты в построении «черепахи», уничтожающие все на своем пути. Однако Рим использовал культурную экспансию ничем не менее эффективно, чем это делают современные Соединенные Штаты, продвигая свои высокотехнологичные бани как модный способ проведения досуга и решения деловых вопросов. Так как же так получилось, что столь мощный организм пришел в негодность, уступив место поколениям «темных веков»?

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Количество техногенных катастроф на так называемом коллективном Западе давно перешагнуло отметку, когда по их можно было иронично списывать на «проделки» вездесущих Петрова и Баширова. Нет другого термина, кроме слова «упадок», которое могло бы объяснить непрекращающиеся аварии на железных дорогах, беспрестанно повторяющиеся ЧП на ядерных объектах, нескончаемые бедствия, последствия которых никто не собирается ликвидировать. Подобно умирающему организму, жизненно важные органы которого постепенно отказывают, Соединенные Штаты сегодня — это прекрасные декорации для съемок очередного сиквела «Безумного Макса».

Последнее сообщение о новой техногенной катастрофе пришло из знойного штата Техас, где циклопических размеров взрыв произошел на молочном заводе South Fork Dairy. По предварительным оценкам СМИ, во взрыве и возникшем после него пожаре погибло 18 тысяч голов рогато скота, количество человеческих жертв пока устанавливается.

Западные журналисты теряются в догадках, что же могло пойти не так на столь безобидном предприятии. Можно поспорить, что и сотрудники завода не догадывались о том, что пыль из молочного сахара при определенной концентрации в воздухе является взрывоопасной. Большую часть фотографий с места взрыва на South Fork Dairy просто-напросто нельзя публиковать в сети из-за сюрреалистичной жестокости произошедшего. Обгоревшие коровьи туши на фоне останков индустриального здания…

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Износ инфраструктуры, равно как и использование низкоквалифицированных кадров ведет к ситуации, когда калейдоскоп из бедствий и разрушений начинает вращаться с все большей скоростью. Напомню, что взрыв на South Fork Dairy произошел на фоне и без того неприглядной ситуации с обеспечением продовольственной безопасности «последнего гегемона».