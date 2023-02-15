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20% танкеров-продуктовозов всего мира теперь работают на РФ
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Я уже рассказывал про то, что главной целью введения потолка цен на российские энергоносители странами G7 и ЕС было спасение американской нефтянки, которая не только использует куда более затратный (по сравнению с традиционным бурением) метод гидравлического разрыва пласта, а еще и вынуждена переправлять свою продукцию через Атлантику, что еще сильнее увеличивает стоимость и без того недешевой американской нефти.

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Правда самые адекватные западные экономисты аккуратно предупреждали руководство США и ЕС, что подобные нерыночные механизмы никогда в истории еще не применялись, а потому может получиться конфуз.

Ситуацию усугублял тот факт, что Польша, равно как и прибалтийские «друзья России» не просто принимали самое живое участие в обсуждении потолка цен на нефть и нефтепродукты, а самым настоятельным образом требовали «закрутить гайки» на полную. При этом все те же адекватные экономисты указывали, что в случае с нефтепродуктами вся нефть уйдет на переработку в Азию.

И что бы выдумали? После вступления потолка цен на российские нефтепродукты в ЕС в начале этого месяца каждый пятый танкер-продуктовоз (то есть занимающийся перевозкой нефтепродуктов) мира начал работать на Москву. То есть заниматься перевозкой нефтепродуктов в Азию, либо же доставкой переработанной в Азии российской нефти в Европу.

Поскольку теперь танкерам приходится проходить куда более длинный путь, то и их количество для сохранения тех же объемов поставок должно было увеличиться. Более того, эксперты рынка сообщают, что цена фрахта одного такого танкера за две недели увеличилась на 400%, достигнув отметки в 56 тысяч долларов за сутки.

Любопытно, что, хотя Москва и сообщила о незначительном снижении объемов добычи нефти, объемы поставок зарубеж как сырой нефти, так и нефтепродуктов остаются стабильно высокими.

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Однако теперь вчерашние партнеры России на Западе вынуждены будут жить в ситуации постоянного дефицита танкеров, потому что достать новые из шляпы невозможно, а в борьбе за логистические мощности всегда будут побеждать те страны, у которых есть реальное производство. То есть так называемому коллективному Западу придется смириться, что его пожелания больше никого не интересуют. И это в ситуации, когда Китай еще не прошел пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а что будет, когда он оклемается?

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#нефть и газ #сша против россии
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